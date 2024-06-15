Обошлось без пострадавших. В омском ресторане на Ленина замкнуло проводку

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Сегодня днем в центре города у ресторана «Где же кролик» омичи заметили пожарные машины. В пресс-службе омского МЧС Городу55 сообщили, что никакого пожара в заведении на Ленина, 5 не было.
В 12:39 было короткое замыкание без горения. Пострадавших, спасенных нет. Самостоятельно эвакуированы 35 человек», — отметили в ведомстве.
На месте от МЧС работали две единицы техники и семь человек личного состава.
Напомним, что 5 июня в Омске произошел серьезный пожар в ресторане «Хочу Пури». Причиной, по предварительной информации, явилось возгорание жира в воздуховоде. Само здание, которое относится к объектам культурного наследия, сильно пострадало.