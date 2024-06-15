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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:19

В омском ресторане «Где же кролик» в субботу замкнуло проводку

Обошлось без пострадавших. В омском ресторане на Ленина замкнуло проводку

15 июня 2024, 07:14
Фото: yandex.ru/maps

В омском ресторане «Где же кролик» в субботу замкнуло проводку

На месте работали две единицы техники и семь пожарных.

Сегодня днем в центре города у ресторана «Где же кролик» омичи заметили пожарные машины. В пресс-службе омского МЧС Городу55 сообщили, что никакого пожара в заведении на Ленина, 5 не было.

В 12:39 было короткое замыкание без горения. Пострадавших, спасенных нет. Самостоятельно эвакуированы 35 человек», — отметили в ведомстве.

На месте от МЧС работали две единицы техники и семь человек личного состава.

Напомним, что 5 июня в Омске произошел серьезный пожар в ресторане «Хочу Пури». Причиной, по предварительной информации, явилось возгорание жира в воздуховоде. Само здание, которое относится к объектам культурного наследия, сильно пострадало.

Загорелся жир. Стала известна причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Пожары#МЧС#Ресторан#Новости
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