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Не смог выбраться из котлована. В Омской области утонул 40-летний мужчина

15 июня 2024, 04:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

40-летний житель Омской области не смог выбраться из котлована и утонул

По предварительной информации, мужчина был пьяным.

В пятницу, 14 июня, днем в Кормиловском районе утонул 40-летний мужчина, проживавший в деревне Станкеевка. Трагедия произошла в искусственном котловане в трех км от деревни. О несчастном случае на воде сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации, мужчина вместе с другом пил алкоголь на берегу котлована. Спустя время он решил искупаться: при этом сельчанина не остановили установленные таблички о запрете купания. Выбраться из котлована он уже не смог и утонул.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. В ведомстве напомнили, что купаться можно только в оборудованных для этого местах и призвали жителей области не распивать алкоголь на пляжах.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Новости#Пьяный#Утонул#Утонул мужчина#Кормиловский район#Котлован
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