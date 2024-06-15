Не смог выбраться из котлована. В Омской области утонул 40-летний мужчина

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В пятницу, 14 июня, днем в Кормиловском районе утонул 40-летний мужчина, проживавший в деревне Станкеевка. Трагедия произошла в искусственном котловане в трех км от деревни. О несчастном случае на воде сообщили в пресс-службе полиции.
По предварительной информации, мужчина вместе с другом пил алкоголь на берегу котлована. Спустя время он решил искупаться: при этом сельчанина не остановили установленные таблички о запрете купания. Выбраться из котлована он уже не смог и утонул.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. В ведомстве напомнили, что купаться можно только в оборудованных для этого местах и призвали жителей области не распивать алкоголь на пляжах.