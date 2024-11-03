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Кормиловский район

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2024
В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу
3 ноября, 05:32
Новые жертвы. В ночном пожаре погиб житель одного из районов Омской области
29 сентября, 06:41
Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района
25 августа, 08:18
Шок. В Омской области 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа
27 июля, 08:19
В Омской области ввели карантин по болезни, из-за которой убивают до 80% лошадей
19 июля, 11:06
Сразу в 10 омских селах у коров нашли опасное заболевание и ввели карантин
27 июня, 10:57
Отставка министра, первый утонувший и замкнувшая проводка в ресторане. Омск за день
15 июня, 13:30
Не смог выбраться из котлована. В Омской области утонул 40-летний мужчина
15 июня, 04:38
Минимум 4 млн в год. В Омской области ищут инвестора для строительства промобъекта
8 апреля, 06:14
Грозит пожизненное. В Омске задержали наркокурьера с 500 граммами «синтетики»
Мужчина перевозил наркотики между регионами России.
21 марта, 06:18
«Липовые» дрова. Сельчанка из Омской области осталась без топлива из-за мошенников
18 февраля, 06:21
2023
Житель Омской области погиб в собственной бане от асфиксии
18 октября 2023, 05:31
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
Опустил руку в аквариум. В Омской области пиранья откусила палец годовалому мальчику
13 октября 2023, 02:27
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
10 октября 2023, 03:59
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
4 сентября 2023, 10:02
Ямы залатали песком. В Омской области нет средств на капремонт разрушающейся дороги
4 сентября 2023, 06:54
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
Миллион рублей. Районам Омской области выделят средства для молодежи
Определено четыре района.
6 августа 2023, 13:41
Главой Кормиловского района избрали бывшего директора школы Вячеслава Бусса
В течение четырех месяцев он был врио главы.
26 июля 2023, 03:38

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