Переезжает в Москву. Наркевич покидает пост министра здравоохранения Омской области

Напомним, что министром здравоохранения Наркевича назначили в ноябре прошлого года. Хотя слухи о том, что он может возглавить министерство вместо Александра Мураховского ходили еще с октября. Предложение о переезде в Омскую область Артем Наркевич получил от главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.