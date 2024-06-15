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Published Сегодня, 02:17

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Омский министр здравоохранения Наркевич покидает пост из-за переезда в Москву

Переезжает в Москву. Наркевич покидает пост министра здравоохранения Омской области

15 июня 2024, 02:17
Фото: Телеграм-канал Артема Наркевича

Омский министр здравоохранения Наркевич покидает пост из-за переезда в Москву

О громкой отставке сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Омское министерство здравоохранения остается без руководителя. Пост министра по собственному желанию спустя семь месяцев после назначения решил покинуть Артем Наркевич. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что Наркевич переходит на новую работу в Москве.

«Уверен, что опыт, приобретенный на омской земле, поможет ему и дальше добиваться профессиональных успехов», — отметил губернатор.

По информации источника Города55, новый кандидат на пост министра пока не найден.

Напомним, что министром здравоохранения Наркевича назначили в ноябре прошлого года. Хотя слухи о том, что он может возглавить министерство вместо Александра Мураховского ходили еще с октября. Предложение о переезде в Омскую область Артем Наркевич получил от главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Позвонил сам Мурашко. Новый министр здравоохранения Наркевич приехал в Омск с семьей
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#Юлия Истомина#Политика#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Правительство Омской области#Отставка#Новости#Переезд#Виталий Хоценко#Артем Наркевич
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