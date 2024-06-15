Переезжает в Москву. Наркевич покидает пост министра здравоохранения Омской области

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
Омское министерство здравоохранения остается без руководителя. Пост министра по собственному желанию спустя семь месяцев после назначения решил покинуть Артем Наркевич. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что Наркевич переходит на новую работу в Москве.
«Уверен, что опыт, приобретенный на омской земле, поможет ему и дальше добиваться профессиональных успехов», — отметил губернатор.
По информации источника Города55, новый кандидат на пост министра пока не найден.
Напомним, что министром здравоохранения Наркевича назначили в ноябре прошлого года. Хотя слухи о том, что он может возглавить министерство вместо Александра Мураховского ходили еще с октября. Предложение о переезде в Омскую область Артем Наркевич получил от главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.