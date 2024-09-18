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Котлован

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Рисковали, выпивали и рыбачили. Почему в Омской области летом 2024 года тонули люди
18 сентября, 03:10
Десятки смертей за лето. В каких водоемах Омской области в 2024 году тонули люди
18 сентября, 02:30
Жителя Омской области, пропавшего около месяца назад при отдыхе у воды, нашли мертвым
23 августа, 10:21
Новые жертвы. В водоемах Омской области утонуло двое мужчин
Оба погибших, по информации омского МЧС, купались в необорудованных местах.
5 июля, 09:19
Кадры не удались. В Омской области во время фотосессии в котловане умерла женщина
Сельчанка начала тонуть, когда ей делали фотографии.
22 июня, 06:17
Отставка министра, первый утонувший и замкнувшая проводка в ресторане. Омск за день
15 июня, 13:30
Не смог выбраться из котлована. В Омской области утонул 40-летний мужчина
15 июня, 04:38
Мэр Шелест предложил бизнес-сообществу поучаствовать в развитии парка 300-летия Омска
15 мая, 05:30
2023
В Омской области в котловане утонул 15-летний подросток
5 июля 2023, 03:16

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