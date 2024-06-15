В статусе и. о. После отставки Наркевича омский минздрав возглавит его первый зам

Напомним, что об уходе Артема Наркевича с поста министра здравоохранения сегодня объявил губернатор Виталий Хоценко. Наркевич возглавлял ведомство с ноября прошлого года, но теперь переходит на новую работу в Москву. Что касается первых заместителей, Шипилову назначили на эту должность в 2019 году, а Сухарева — в 2020-м.