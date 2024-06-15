В статусе и. о. После отставки Наркевича омский минздрав возглавит его первый зам

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Стало известно, кто возглавит в статусе и. о. министерство здравоохранения Омской области после отставки Артема Наркевича. Руководить ведомством, пока не назначат нового министра, будет первый заместитель Андрей Сухарев.
«И. о. будет Андрей Леонидович Сухарев. Он сейчас в отпуске. И, как только выйдет из отпуска, приступит к работе в статусе исполняющего обязанности», — сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
На следующей неделе до 24 июня, пока Сухарев в отпуске, временное руководство минздравом перейдет к другому первому заместителю — Елене Шипиловой.
Напомним, что об уходе Артема Наркевича с поста министра здравоохранения сегодня объявил губернатор Виталий Хоценко. Наркевич возглавлял ведомство с ноября прошлого года, но теперь переходит на новую работу в Москву. Что касается первых заместителей, Шипилову назначили на эту должность в 2019 году, а Сухарева — в 2020-м.