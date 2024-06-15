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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

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В статусе и. о. После отставки Наркевича омский минздрав возглавит его первый зам

15 июня 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
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Руководить омским минздравом после отставки Наркевича будет его первый зам

Пока первый заместитель Андрей Сухарев, правда, находится в отпуске.

Стало известно, кто возглавит в статусе и. о. министерство здравоохранения Омской области после отставки Артема Наркевича. Руководить ведомством, пока не назначат нового министра, будет первый заместитель Андрей Сухарев.

«И. о. будет Андрей Леонидович Сухарев. Он сейчас в отпуске. И, как только выйдет из отпуска, приступит к работе в статусе исполняющего обязанности», — сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

На следующей неделе до 24 июня, пока Сухарев в отпуске, временное руководство минздравом перейдет к другому первому заместителю — Елене Шипиловой.

Напомним, что об уходе Артема Наркевича с поста министра здравоохранения сегодня объявил губернатор Виталий Хоценко. Наркевич возглавлял ведомство с ноября прошлого года, но теперь переходит на новую работу в Москву. Что касается первых заместителей, Шипилову назначили на эту должность в 2019 году, а Сухарева — в 2020-м.

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#Юлия Истомина#Политика#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Новости#Заместитель#Мина ахвердиева#Артем Наркевич
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