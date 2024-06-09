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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

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Громкие задержания, перспективы региона и будущее «Федоровки». Главные темы недели

9 июня 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
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Воскресение — это идеальное время для подведения небольших итогов: будущее пока что неизвестно, а прошлое уже попадает под удобные для измерения «рамки». И поэтому, все «громкие» темы уходящей недели уже здесь — в ежедневном дайджесте от Города55.

Тема №1. Задержания представителей власти.

Четверг, 6 июня, стал особенно «урожайным» днем на достаточно важные новости: сразу три человека, представляющие и когда-то представлявшие власти Омска, попали в поле зрения закона.

Первым из задержанных стал бывший министр труда Омской области Владимир Куприянов — как сообщается, чиновника заметили вечером 5 июня в аэропорту, «в компании» представителей правоохранительных органов. Причин задержания и этапирования поначалу не раскрывали, но позже появилась информация от ТАСС — уголовное преследование связано с периодом работы в команде бывшего губернатора Омской области — Александра Буркова.

В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
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Окончательно же ясность в ситуацию внесли представители Басманного суда Москвы, куда и был доставлен Владимир Куприянов: следствие подозревает экс-министра в получении крупной взятки — как деньгами, так имуществом и услугами. Меру пресечения бывшему министру на период расследования уже избрали — мужчина будет находиться в СИЗО до 4 августа.

Деньгами и имуществом. Экс-министра труда Омской области обвиняют в получении взятки
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Далее сотрудники правоохранительных органов «посетили» уже Дмитрия Павлова, самого богатого депутата Омского Заксобрания — между задержаниями прошло едва ли больше часа. Подробностей, кроме того, что мужчину задержали в рамках уголовного дела (на тот момент) также не было. Депутат был задержан в Москве.

В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова
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Последнее задержание также не заставило себя долго ждать — обвинение в рамках уголовного дела было предъявлено зампредседателя Горсовета Дмитрию Саханю. Как сообщалось, Дмитрий Сахань стал фигурантом того же дела, что и предыдущий задержанный, Дмитрий Павлов.

Задержан зампредседателя омского Горсовета Дмитрий Сахань
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По последним известным данным, завтра, 10 июня, Басманный суд города Москвы вынесет решение о мере пресечения для депутатов — соответствующую информацию удалось отыскать на портале городских судов Москвы.

Депутату Омского горсовета Саханю изберут меру пресечения в Московском суде
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Тема №2. Итоги ПМЭФ для Омской области.

Сложно сказать, что именно является мерилом «качества» участия в подобных мероприятиях, но уже факт, что жизнь и экономика региона может очень сильно изменится под воздействием заключенных договоров и соглашений.

К тому же, достигнутые договоренности очень многогранны: некоторые из них касаются остросоциальных вопросов, таких как газификация целых районов области, некоторые — гостиничного бизнеса, ну, а некоторые даже сельского хозяйства. Всего же, если оценивать подписанные бумаги в денежном эквиваленте, то по итогам форума в Омскую область удалось привлечь более 480 млн рублей инвестиций.

Губернатор Хоценко привлек в Омскую область 480 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ
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Новость №3. Начало «Федоровке» положено.

Но все же, самой главной новостью стало именно подписание концессионного соглашения, в рамках которого под Омском появится новый аэропорт. Реализация этого проекта намечена в период до 2028 года, но к работе инженеры приступят уже в этом году — им предстоит разработать всю необходимую проектную документацию. Но, уже известно что новая аэрогавань сможет принять 3,5 миллиона пассажиров в год и различные дальне- и среднемагистральные самолеты — для этих целей специально оборудуют больше 3 километров взлетно-посадочной полосы. Стоимость такого проекта — 43 миллиарда рублей.

Губернатор Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»
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Не забыли региональные власти и о перспективах площади, которая освободится с вводом в строй нового аэропорта: огромные площади планируется пустить под жилую застройку, что обеспечит 6 миллионов квадратных метров жилплощади для 150 тысяч человек.

Поселят 150 тысяч человек. На месте омского аэропорта построят большой микрорайон
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#Илья Скобин#Экономика#Власть#Омск#Инвестиции#Аэропорт#Уголовное дело#Коррупция#Проект#Итоги недели#Задержания#Федоровка
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