Громкие задержания, перспективы региона и будущее «Федоровки». Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Четверг, 6 июня, стал особенно «урожайным» днем на достаточно важные новости: сразу три человека, представляющие и когда-то представлявшие власти Омска, попали в поле зрения закона.
Первым из задержанных стал бывший министр труда Омской области Владимир Куприянов — как сообщается, чиновника заметили вечером 5 июня в аэропорту, «в компании» представителей правоохранительных органов. Причин задержания и этапирования поначалу не раскрывали, но позже появилась информация от ТАСС — уголовное преследование связано с периодом работы в команде бывшего губернатора Омской области — Александра Буркова.
Окончательно же ясность в ситуацию внесли представители Басманного суда Москвы, куда и был доставлен Владимир Куприянов: следствие подозревает экс-министра в получении крупной взятки — как деньгами, так имуществом и услугами. Меру пресечения бывшему министру на период расследования уже избрали — мужчина будет находиться в СИЗО до 4 августа.
Далее сотрудники правоохранительных органов «посетили» уже Дмитрия Павлова, самого богатого депутата Омского Заксобрания — между задержаниями прошло едва ли больше часа. Подробностей, кроме того, что мужчину задержали в рамках уголовного дела (на тот момент) также не было. Депутат был задержан в Москве.
Последнее задержание также не заставило себя долго ждать — обвинение в рамках уголовного дела было предъявлено зампредседателя Горсовета Дмитрию Саханю. Как сообщалось, Дмитрий Сахань стал фигурантом того же дела, что и предыдущий задержанный, Дмитрий Павлов.
По последним известным данным, завтра, 10 июня, Басманный суд города Москвы вынесет решение о мере пресечения для депутатов — соответствующую информацию удалось отыскать на портале городских судов Москвы.
Сложно сказать, что именно является мерилом «качества» участия в подобных мероприятиях, но уже факт, что жизнь и экономика региона может очень сильно изменится под воздействием заключенных договоров и соглашений.
К тому же, достигнутые договоренности очень многогранны: некоторые из них касаются остросоциальных вопросов, таких как газификация целых районов области, некоторые — гостиничного бизнеса, ну, а некоторые даже сельского хозяйства. Всего же, если оценивать подписанные бумаги в денежном эквиваленте, то по итогам форума в Омскую область удалось привлечь более 480 млн рублей инвестиций.
Но все же, самой главной новостью стало именно подписание концессионного соглашения, в рамках которого под Омском появится новый аэропорт. Реализация этого проекта намечена в период до 2028 года, но к работе инженеры приступят уже в этом году — им предстоит разработать всю необходимую проектную документацию. Но, уже известно что новая аэрогавань сможет принять 3,5 миллиона пассажиров в год и различные дальне- и среднемагистральные самолеты — для этих целей специально оборудуют больше 3 километров взлетно-посадочной полосы. Стоимость такого проекта — 43 миллиарда рублей.
Не забыли региональные власти и о перспективах площади, которая освободится с вводом в строй нового аэропорта: огромные площади планируется пустить под жилую застройку, что обеспечит 6 миллионов квадратных метров жилплощади для 150 тысяч человек.