Громкие задержания, перспективы региона и будущее «Федоровки». Главные темы недели

Но все же, самой главной новостью стало именно подписание концессионного соглашения, в рамках которого под Омском появится новый аэропорт. Реализация этого проекта намечена в период до 2028 года, но к работе инженеры приступят уже в этом году — им предстоит разработать всю необходимую проектную документацию. Но, уже известно что новая аэрогавань сможет принять 3,5 миллиона пассажиров в год и различные дальне- и среднемагистральные самолеты — для этих целей специально оборудуют больше 3 километров взлетно-посадочной полосы. Стоимость такого проекта — 43 миллиарда рублей.