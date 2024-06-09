Депутату Омского горсовета Саханю изберут меру пресечения в Московском суде

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 08:36
По информации интернет-портала судов общей юрисдикции города Москвы, завтра, около полудня, суд рассмотрит дело депутата Омского городского Совета Дмитрия Саханя. Как отмечается в записи о запланированных судебных заседаниях, вице-спикер горсовета обвиняется по статье «Мошенничество», совершенном в особо крупном размере или в группе злоумышленников.
Напомним, что Дмитрий Сахань, как и депутат заксобрания Дмитрий Павлов (он также ожидает заседания по избранию меры пресечения), являются фигурантами одного уголовного дела. Они были задержаны 6 июня. Кроме того, в этот же день был задержан и Владимир Куприянов, экс-министр труда и соцразвития Омской области.
Отметим, что в пятницу появилась информация о возможном задержании Виктора Камерцеля, бывшего начальника УМВД области, однако эта информация не подтвердилась — отставного-генерал майора только опросили в рамках дела Саханя и Павлова.