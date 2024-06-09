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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 08:36

иллюстрация

Депутату Омского горсовета Саханю изберут меру пресечения в Московском суде

9 июня 2024, 05:33
Фото: 1MI
иллюстрация

Зампреду Омского городского Совета изберут меру пресечения в Басманном суде

Завтра, 10 июня, состоится заседание Басманного районного суда, на котором станет известна мера пресечения для Дмитрия Саханя.

По информации интернет-портала судов общей юрисдикции города Москвы, завтра, около полудня, суд рассмотрит дело депутата Омского городского Совета Дмитрия Саханя. Как отмечается в записи о запланированных судебных заседаниях, вице-спикер горсовета обвиняется по статье «Мошенничество», совершенном в особо крупном размере или в группе злоумышленников.

Напомним, что Дмитрий Сахань, как и депутат заксобрания Дмитрий Павлов (он также ожидает заседания по избранию меры пресечения), являются фигурантами одного уголовного дела. Они были задержаны 6 июня. Кроме того, в этот же день был задержан и Владимир Куприянов, экс-министр труда и соцразвития Омской области.

Отметим, что в пятницу появилась информация о возможном задержании Виктора Камерцеля, бывшего начальника УМВД области, однако эта информация не подтвердилась — отставного-генерал майора только опросили в рамках дела Саханя и Павлова.

Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Омская область#Задержание#Мошенничество#УМВД#Уголовное дело#Виктор Камерцель#Новости#Владимир Куприянов#Дмитрий Павлов#Горсовет#Дмитрий Сахань#Мера пресечения
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