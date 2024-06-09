Депутату Омского горсовета Саханю изберут меру пресечения в Московском суде

Напомним, что Дмитрий Сахань, как и депутат заксобрания Дмитрий Павлов (он также ожидает заседания по избранию меры пресечения), являются фигурантами одного уголовного дела. Они были задержаны 6 июня. Кроме того, в этот же день был задержан и Владимир Куприянов, экс-министр труда и соцразвития Омской области.