Губернатор Хоценко привлек в Омскую область 480 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
На Петербургском международном экономическом форуме Виталий Хоценко провел более 30 рабочих встреч и переговоров, таким образом в Омскую область будет привлечена крупная сумма инвестиций.
«В результате рассчитываем привлечь в Омскую область более 480 млрд рублей инвестиций. Из крупного отмечу подписание соглашения с группой компаний „Рост“ о строительстве в Омской области тепличного комбината. Инвестор планирует вложить в создание теплиц около 10 млрд рублей, будет создано порядка 300 новых рабочих мест», — рассказал Виталий Хоценко.
Среди наиболее знаковых договоренностей глава региона выделил открытие завода по производству решетчатого настила, строительство нового гостиничного комплекса вместимостью 500 — 600 человек, запуск в Омске производства светотехнического оборудования и подписание соглашения по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка.
Кроме того, целый ряд значимых вопросов обсуждался на встречах с первым заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым, заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.
Министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову Виталий Хоценко рассказал о развитии системы инженерного образования в Омской области, а во время разговора с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максудом Шадаевым речь шла о развитии в регионе федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».
На полях форума Виталий Хоценко провел в рабочие встречи со стратегически важными партнерами региона компанией «Газпром нефть», где обсуждалась газификация Омской области. Соглашения были заключены с руководством крупнейших маркетплейсов «Вайлдберриз» и «Озон», которые строят в Омске свои распределительные центры.
Виталий Хоценко отметил, что делегация Омской области плодотворно поработала на ПМЭФ и возвращается в регион с конкретными результатами.