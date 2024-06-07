Губернатор Хоценко привлек в Омскую область 480 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ

Министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову Виталий Хоценко рассказал о развитии системы инженерного образования в Омской области, а во время разговора с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максудом Шадаевым речь шла о развитии в регионе федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».