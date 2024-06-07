gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Губернатор Хоценко привлек в Омскую область 480 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ

Губернатор Хоценко привлек в Омскую область 480 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ

7 июня 2024, 13:41
Фото: Сергей Мельников / Правительство Омской области
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко провел более 30 рабочих встреч и переговоров.

На Петербургском международном экономическом форуме Виталий Хоценко провел более 30 рабочих встреч и переговоров, таким образом в Омскую область будет привлечена крупная сумма инвестиций.

«В результате рассчитываем привлечь в Омскую область более 480 млрд рублей инвестиций. Из крупного отмечу подписание соглашения с группой компаний „Рост“ о строительстве в Омской области тепличного комбината. Инвестор планирует вложить в создание теплиц около 10 млрд рублей, будет создано порядка 300 новых рабочих мест», — рассказал Виталий Хоценко.

Среди наиболее знаковых договоренностей глава региона выделил открытие завода по производству решетчатого настила, строительство нового гостиничного комплекса вместимостью 500 — 600 человек, запуск в Омске производства светотехнического оборудования и подписание соглашения по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка.

Кроме того, целый ряд значимых вопросов обсуждался на встречах с первым заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым, заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

Министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову Виталий Хоценко рассказал о развитии системы инженерного образования в Омской области, а во время разговора с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максудом Шадаевым речь шла о развитии в регионе федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».

На полях форума Виталий Хоценко провел в рабочие встречи со стратегически важными партнерами региона компанией «Газпром нефть», где обсуждалась газификация Омской области. Соглашения были заключены с руководством крупнейших маркетплейсов «Вайлдберриз» и «Озон», которые строят в Омске свои распределительные центры.

Виталий Хоценко отметил, что делегация Омской области плодотворно поработала на ПМЭФ и возвращается в регион с конкретными результатами.

Хоценко договорился о сотрудничестве с Российским экологическим оператором на ПМЭФ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
Подпишитесь
Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя
Сегодня, 12:48
Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца
Сегодня, 07:09
Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей
Сегодня, 03:35
От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске
Сегодня, 13:03
Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать
Сегодня, 02:55
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
Сегодня, 04:35
"