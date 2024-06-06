В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова

В Москве задержали депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, сообщило сегодня, 6 июня, издание «Коммерческие вести». На парламентария в столице завели уголовное дело. Отметим, что в Москву под конвоем также доставили экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова.