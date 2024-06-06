В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Москве задержали депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, сообщило сегодня, 6 июня, издание «Коммерческие вести». На парламентария в столице завели уголовное дело. Отметим, что в Москву под конвоем также доставили экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова.
Дмитрий Павлов является самым богатым депутатом Заксобрания. Так, по итогам 2021 года, он задекларировал доход почти в 158 млн рублей. Павлов занимает пост директора ООО «Старгород», генерального директора ООО «Омские кабельные сети», председателя совета директоров НКО «Перспектива».
В «Топ-100 самых влиятельных людей Омской области» Дмитрий Павлов занимает 25 строчку.