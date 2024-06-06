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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

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В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова

6 июня 2024, 06:07
Фото: 1MI
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В столице на него заведено уголовное дело.

В Москве задержали депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, сообщило сегодня, 6 июня, издание «Коммерческие вести». На парламентария в столице завели уголовное дело. Отметим, что в Москву под конвоем также доставили экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова.

Дмитрий Павлов является самым богатым депутатом Заксобрания. Так, по итогам 2021 года, он задекларировал доход почти в 158 млн рублей. Павлов занимает пост директора ООО «Старгород», генерального директора ООО «Омские кабельные сети», председателя совета директоров НКО «Перспектива».

В «Топ-100 самых влиятельных людей Омской области» Дмитрий Павлов занимает 25 строчку.

ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Омская область#Депутат#Москва#Уголовное дело#Доход#Владимир Куприянов#Дмитрий Павлов#Законодательное собрание
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