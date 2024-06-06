Задержан зампредседателя омского Горсовета Дмитрий Сахань

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Правоохранительные органы задержали заместителя председателя Омского городского совета Дмитрия Саханя. Как сообщает издание «Коммерческие вести», парламентарий является фигурантом уголовного дела вместе с депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым и экс-министром труда Владимиром Куприяновым.
Дмитрий Сахань занимал различные управленческие должности в компании «Омские кабельные сети», генеральным директором которой является Дмитрий Павлов. Последнего задержали в Москве.
Также ранее в Омске правоохранительные органы задержали экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова. Бывшего чиновника этапировали в Москву.