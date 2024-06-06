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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

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Задержан зампредседателя омского Горсовета Дмитрий Сахань

6 июня 2024, 06:34
Фото: 1MI
Иллюстрация
Он является фигурантом уголовного дела вместе с депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым и экс-министром труда Владимиром Куприяновым.

Правоохранительные органы задержали заместителя председателя Омского городского совета Дмитрия Саханя. Как сообщает издание «Коммерческие вести», парламентарий является фигурантом уголовного дела вместе с депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым и экс-министром труда Владимиром Куприяновым.

Дмитрий Сахань занимал различные управленческие должности в компании «Омские кабельные сети», генеральным директором которой является Дмитрий Павлов. Последнего задержали в Москве.

Также ранее в Омске правоохранительные органы задержали экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова. Бывшего чиновника этапировали в Москву.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Задержание#Москва#Уголовное дело#Владимир Куприянов#Дмитрий Павлов
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