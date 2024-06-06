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Updated Сегодня, 06:47

Владимир Куприянов

В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова

6 июня 2024, 05:45
Фото: gorod55.ru
Владимир Куприянов
Сотрудники правоохранительных органов этапировали экс-чиновника в Москву.

Бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержали сотрудники правоохранительных органов и этапировали в Москву. На экс-чиновника завели уголовное дело, сообщает издание «Коммерческие вести».

По информации Города55, Куприянова вчера, 5 июня, вели в наручниках под конвоем из шести человек в омском аэропорту.

В региональном следкоме нашему изданию сообщили, что не имеют отношения к задержанию. В правительстве Омской области комментарий не предоставили.

Владимир Куприянов руководил министерством труда и социального развития Омской области с 2015 года. Его освободили от должности в конце мая. Новым министром стала Ирина Варнавская.

Обновлено.

Появились подробности задержания бывшего министра.

«Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде [экс-губернатора Александра] Буркова в 2020–2021 годах», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую
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#Евгений Игишев#Омск#Следственный комитет#Аэропорт#Москва#Уголовное дело#Министр труда#Владимир Куприянов#Правоохранительные органы#Коммерческие вести
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