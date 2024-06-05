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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

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Крупный пожар, ядовитый газ в воздухе и штрафы для электросамокатчиков. Омск сегодня

5 июня 2024, 13:56
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В ресторане «Хочу Пури» в центре Омска произошел крупный пожар

Сегодня утром на улице Ленина произошел крупный пожар, загорелся ресторан грузинской кухни «Хочу Пури». Как рассказали Городу55 в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:31. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. Предварительной причиной происшествия стало возгорание жировых отложений в воздуховоде заведения.

В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»
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Новость №2. На этой неделе жители Омска дышали загрязненным воздухом

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что в минувший понедельник в атмосферном воздухе на территории города обнаружили превышение предельно допустимой концентрации ядовитого газа хлорида водорода. Помимо этого наблюдалась повышенная запыленность. Наиболее сильно воздух был загрязнен в Кировском и Советском округах.

Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
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Новость №3. За нарушение правил пользования электросамокатами омичи будут платить вдвое больше

В городской администрации рассказали об ужесточении наказаний для омичей, которые нарушают правила при пользовании электросамокатами. Теперь штрафы для них будут значительно больше. Например, за поездку вдвоем придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 800, а за управление самокатом в пьяном виде — 100 тысяч рублей, также будет заблокирован аккаунт пользователя.

До 100 000 рублей. Омичей предупредили об ужесточении штрафов для электросамокатчиков
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