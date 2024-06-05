Крупный пожар, ядовитый газ в воздухе и штрафы для электросамокатчиков. Омск сегодня

В городской администрации рассказали об ужесточении наказаний для омичей, которые нарушают правила при пользовании электросамокатами. Теперь штрафы для них будут значительно больше. Например, за поездку вдвоем придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 800, а за управление самокатом в пьяном виде — 100 тысяч рублей, также будет заблокирован аккаунт пользователя.