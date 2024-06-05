Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
На этой неделе омичи дышали сразу двумя вредными веществами. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 3 июня, в городе обнаружили превышение предельно допустимой концентрации ядовитого газа хлорида водорода. Помимо этого наблюдалась повышенная запыленность воздуха.
Так, в Кировском округе зафиксировали превышение концентрации ядовитого газа хлорида водорода в 1,1 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией.
В Советском округе специалисты отметили повышенную запыленность воздуха, уровень которой составил 1,6 ПДК. В целом уровень загрязнения воздуха был оценен как повышенный.
Напомним, что 3 июля в Омске был объявлен режим «черного неба» первой степени опасности. Это означает, что в городе и области сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Режим «черного неба» действовал до 10 часов утра.