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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

иллюстрация

Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

5 июня 2024, 09:19
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На этой неделе жители Омска дышали ядовитым газом с резким запахом и пылью

Омичи на этой неделе дышали двумя вредными веществами. В понедельник в Омске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода и повышенную запыленность воздуха.

На этой неделе омичи дышали сразу двумя вредными веществами. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 3 июня, в городе обнаружили превышение предельно допустимой концентрации ядовитого газа хлорида водорода. Помимо этого наблюдалась повышенная запыленность воздуха.

Так, в Кировском округе зафиксировали превышение концентрации ядовитого газа хлорида водорода в 1,1 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией.

В Советском округе специалисты отметили повышенную запыленность воздуха, уровень которой составил 1,6 ПДК. В целом уровень загрязнения воздуха был оценен как повышенный.

загрязение воздухазагрязение воздуха
загрязение воздуха
Фото: Обь-Иртышского УГМС

Напомним, что 3 июля в Омске был объявлен режим «черного неба» первой степени опасности. Это означает, что в городе и области сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Режим «черного неба» действовал до 10 часов утра.

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