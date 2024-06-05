Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

Напомним, что 3 июля в Омске был объявлен режим «черного неба» первой степени опасности. Это означает, что в городе и области сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Режим «черного неба» действовал до 10 часов утра.