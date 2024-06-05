До 100 000 рублей. Омичей предупредили об ужесточении штрафов для электросамокатчиков

Когда именно начнут работать «двойные» наказания пока неизвестно. Планируется, что за поездку вдвоем нарушители заплатят 5 тысяч рублей вместо 800 рублей, за управление самокатом в пьяном виде штраф составит 100 тысяч рублей, также будет заблокирован аккаунт пользователя. При причинении вреда здоровью или имуществу третьих лиц придется заплатить 30 тысяч рублей, поездка для несовершеннолетних обойдется в 10 тысяч рублей, а для нарушителей правил парковки — в 500 рублей.