До 100 000 рублей. Омичей предупредили об ужесточении штрафов для электросамокатчиков

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В мэрии омичей предупредили об ужесточении штрафов для пользователей электросамокатов. За нарушение правил теперь придется платить вдвойне, сумма штрафа может доходить до 100 тысяч рублей.
Оператор кикшеринга «Вуш» рассказал, как будут действовать новые правила: например, если человек решил прокатиться на самокате пьяным или встал на одно устройство вместе с другом, с его карты, привязанной к учетной записи, будет списана сумма штрафа. Более того, аккаунт нарушителя могут навсегда заблокировать. Также штрафы будут назначать сотрудники ГИБДД (при нарушении ПДД).
Когда именно начнут работать «двойные» наказания пока неизвестно. Планируется, что за поездку вдвоем нарушители заплатят 5 тысяч рублей вместо 800 рублей, за управление самокатом в пьяном виде штраф составит 100 тысяч рублей, также будет заблокирован аккаунт пользователя. При причинении вреда здоровью или имуществу третьих лиц придется заплатить 30 тысяч рублей, поездка для несовершеннолетних обойдется в 10 тысяч рублей, а для нарушителей правил парковки — в 500 рублей.