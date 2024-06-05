В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:09
Сегодня, 5 мая, на улице Ленина вспыхнул пожар в заведении «Хочу Пури». По предварительным данным, загорелась кровля ресторана. Как рассказали Городу55 в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:31.
«Горит кровля. Предварительно, пострадавших нет. От МЧС работает 7 единиц техники и 32 человека личного состава», — сообщили в ведомстве.
Публикуем кадры с места происшествия:
Отметим, что здание является памятником архитектуры «Жилой дом М. А. Шаниной 1900-е гг.».
На прошлой неделе пожар произошел в омских Нефтяниках. Там загорелся магазин спортивных товаров и одежды.