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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»

В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»

5 июня 2024, 05:56
Фото: gorod55.ru
В заведении вспыхнула кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня, 5 мая, на улице Ленина вспыхнул пожар в заведении «Хочу Пури». По предварительным данным, загорелась кровля ресторана. Как рассказали Городу55 в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:31.

«Горит кровля. Предварительно, пострадавших нет. От МЧС работает 7 единиц техники и 32 человека личного состава», — сообщили в ведомстве.

Публикуем кадры с места происшествия:

Видео: gorod55.ru

Отметим, что здание является памятником архитектуры «Жилой дом М. А. Шаниной 1900-е гг.».

На прошлой неделе пожар произошел в омских Нефтяниках. Там загорелся магазин спортивных товаров и одежды.

«Моментально вспыхнуло». Что сейчас происходит на месте крупного пожара в Нефтяниках
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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Омск#МЧС#Ресторан#Кровля
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