Деревьев не будет? В Омске одобрили план благоустройства парка 30-летия ВЛКСМ

По словам Щербакова, территорию вокруг озера хотят облагородить, чтобы посетителям было приятнее отдыхать. Здесь они смогут греться на солнце или играть в волейбол, стритбол. Концепция благоустройства уже разработана, отметил директор парка. Также руководство хочет выпустить на водоем двух лебедей. Флора и фауна при этом не останется без внимания