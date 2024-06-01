Деревьев не будет? В Омске одобрили план благоустройства парка 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:51
Так, руководство парка намерено поставить новые аттракционы, благоустроить участки, позаботиться об удобстве животных и птиц. Также речь идет об «обновлении зеленых насаждений». Планы обсудили на выездном заседании комитета по вопросам экономического развития.
Директор парка 30-летия ВЛКСМ Руслан Щербаков рассказал, что здесь привели к архитектурному единообразию торговые павильоны. Это было внесено в доклад об итогах работы за год.
По словам Щербакова, территорию вокруг озера хотят облагородить, чтобы посетителям было приятнее отдыхать. Здесь они смогут греться на солнце или играть в волейбол, стритбол. Концепция благоустройства уже разработана, отметил директор парка. Также руководство хочет выпустить на водоем двух лебедей. Флора и фауна при этом не останется без внимания
«Конечно, будет проводиться озеленение. На данный момент у нас высажено больше 60 сосен, порядка 40 деревьев лиственничных пород», — сказал Руслан Щербаков.
Еще в планах по благоустройству парка — установка 10 -12 аттракционов, которые будут работать круглый год. Также здесь хотят создать комфортные пешеходные дорожки и поставить фонари.
Эти планы Щербаков с командой намерен реализовать в ближайшие два года. Депутаты горсовета одобрили его идеи.
Тем временем следователи возбудили уголовное дело. Оно касается больной для омичей темы — вырубки деревьев. Сотрудники ведомства будут проверять, насколько соответствовали закону проводимые в парке 30-летия ВЛКСМ работы за последние пять лет. Сотрудники МВД уже оценивают состояние спилов с пней.
Несмотря на уголовное дело, Светлана Студеникина заявляет об «обновлении зеленых насаждений» в парке, что, вероятно, подразумевает вырубку.
Добавим, что ранее «зеленая» комиссия одобрила снос 164 деревьев, которые официально признали аварийными. Мэр Сергей Шелест отреагировал на массовые недовольства омичей по этому поводу и сказал, что в парке действительно есть старые деревья. При этом градоначальник не считает это причиной бездумного спила насаждений.