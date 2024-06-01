Губернатор Хоценко сообщил о возвращении в Россию омича, попавшего в плен

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По данным Министерства обороны, в ходе переговоров с Киевом, были достигнуты договоренности об обмене пленными. Как отмечается, на территорию России вернулись 75 военнослужащих.
Сегодня, 1 июня, стало известно, что среди них был и житель Омской области — как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, совсем скоро к своей семье вернется и житель Тевриза, участвовавший в специальной военной операции под позывным «Пикник». Глава региона, Виталий Хоценко, отметил, что военнослужащему обязательно окажут всю необходимую поддержку — соответствующее поручение уже направлено в региональное отделение фонда «Защитники отечества» и Сергею Чебоксарову, главе Тевризского района.
Подробностями о возвращении омича домой, поделилась экс-мэр Омска, Оксана Фадина в своем Telegram-канале: как сообщается, 5 месяцев назад к ней обратилась супруга военнослужащего — мужчина перестал выходить на связь. После обращения, «Пикник» был найден в списке пленных, а добиться включения мужчины в списки на обмен удалось в сотрудничестве с Виталием Хоценко.