Губернатор Хоценко сообщил о возвращении в Россию омича, попавшего в плен

Сегодня, 1 июня, стало известно, что среди них был и житель Омской области — как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, совсем скоро к своей семье вернется и житель Тевриза, участвовавший в специальной военной операции под позывным «Пикник». Глава региона, Виталий Хоценко, отметил, что военнослужащему обязательно окажут всю необходимую поддержку — соответствующее поручение уже направлено в региональное отделение фонда «Защитники отечества» и Сергею Чебоксарову, главе Тевризского района.