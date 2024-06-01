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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

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Губернатор Хоценко сообщил о возвращении в Россию омича, попавшего в плен

1 июня 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Виталий Хоценко заявил о возвращении в Россию омича, попавшего в плен на СВО

По данным Минобороны, в ходе обмена пленными, в Россию вернулись 75 военнослужащих. Среди них — житель Тевризского района Омской области с позывным «Пикник».

По данным Министерства обороны, в ходе переговоров с Киевом, были достигнуты договоренности об обмене пленными. Как отмечается, на территорию России вернулись 75 военнослужащих.

Сегодня, 1 июня, стало известно, что среди них был и житель Омской области — как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, совсем скоро к своей семье вернется и житель Тевриза, участвовавший в специальной военной операции под позывным «Пикник». Глава региона, Виталий Хоценко, отметил, что военнослужащему обязательно окажут всю необходимую поддержку — соответствующее поручение уже направлено в региональное отделение фонда «Защитники отечества» и Сергею Чебоксарову, главе Тевризского района.

Подробностями о возвращении омича домой, поделилась экс-мэр Омска, Оксана Фадина в своем Telegram-канале: как сообщается, 5 месяцев назад к ней обратилась супруга военнослужащего — мужчина перестал выходить на связь. После обращения, «Пикник» был найден в списке пленных, а добиться включения мужчины в списки на обмен удалось в сотрудничестве с Виталием Хоценко.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Россия#Оксана Фадина#Новости#Тевризский район#Поддержка#Военнослужащие#Плен#Хоценко#Обмен#Пикник
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