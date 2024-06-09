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Городской Совет

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2024
Третье лицо. Басманный суд изберет меру пресечения для омского бизнесмена Толчева
9 июня, 11:47
Праздник в парке, возвращение домой и «обновление насаждений». Омск в субботу
1 июня, 13:55
Люди и деньги. В мэрии Омска рассказали, почему в городе не ходят ночные автобусы
Три причины, описанные Департаментом транспорта, объединяет дефицит.
28 апреля, 13:48
Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»
23 января, 07:05
От президента до депутата: кого будут выбирать в Омске в 2024 году
7 января, 03:59
2023
Депутата на место Виталия Путинцева омичи смогут выбрать в январе 2024 года
16 октября 2023, 11:05
В Омске мусульманское и иудейское кладбища получат вероисповедальный статус
20 сентября 2023, 05:40
«Центр компетенций» Алексея Сокина перейдет в собственность Омской области
19 сентября 2023, 10:06
В Омске установят еще две мемориальные доски с именами погибших в ходе СВО
7 июня 2023, 12:04
В Омске отметили 50-летие школьного музея космонавтики
На праздник приезжали представители администрации и Омского городского совета.
12 апреля 2023, 10:24
Соцвыплаты на жилье в Омске получит только каждая седьмая молодая семья из списка
4 апреля 2023, 10:52
В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших на СВО
Их предлагается установить на зданиях школы и колледжа.
4 апреля 2023, 07:01
Бюджет Омска увеличили, чтобы ликвидировать свалки
Депутаты Городского совета единогласно одобрили поправки к документу.
22 марта 2023, 06:15
«Вопрос не остывает»: омские депутаты вспомнили о «Тепловой компании»
15 марта 2023, 06:06
Гибель рыбаков, перекрытие Ленинградского моста, подорожание проезда в Омске
19 февраля 2023, 11:29
Бюджет Омска вырос на 460 миллионов рублей
Городская казна пополнилась за счет субсидий, дотаций и безвозмездных поступлений.
15 февраля 2023, 07:56
Ни вдовьих пенсий, ни бесплатной медицины: льгот для почетных граждан Омска убавилось
Омский городской совет одобрил соответствующие изменения.
15 февраля 2023, 05:49
В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один
Очередным заместителем Владимира Корбута стала Светлана Студеникина
15 февраля 2023, 05:25
Омский депутат Сокин держит второй «Центр компетенций» про запас ради грантов
Автономная некоммерческая организация может понадобиться депутату и как запасной плацдарм на случай увольнения.
13 февраля 2023, 11:38
Омские депутаты предложили купить у казаков «ПаркНет»
9 февраля 2023, 09:21

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