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Лебеди

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Август
Птичья мыльная опера: в Омской области пара лебедей вывела шесть птенчиков
1 августа, 04:37
Июль
В День семьи, любви и верности. В омском зоопарке у лебедей родились четыре малыша
В День семьи, любви и верности в омском зоопарке у пары лебедей появилось потомство.
8 июля, 14:12
Июнь
Впервые за 15 лет. В омский парк им. 30-летия ВЛКСМ прилетели лебеди-шипуны
18 июня, 13:41
Праздник в парке, возвращение домой и «обновление насаждений». Омск в субботу
1 июня, 13:55
Апрель
Умирающие озера, прилет лебедей и матч памяти Юрия Шатунова. Омск в воскресенье
7 апреля, 14:00
Белые крылья. В Омской области заметили первых лебедей
7 апреля, 06:41

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