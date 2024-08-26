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Оксана Фадина

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2024
Добрый знак. В строящейся омской школе на свет появились крошечные котята
26 августа, 07:03
Женщины во власти: топ самых влиятельных омичек
3 июня, 07:12
Праздник в парке, возвращение домой и «обновление насаждений». Омск в субботу
1 июня, 13:55
Губернатор Хоценко сообщил о возвращении в Россию омича, попавшего в плен
1 июня, 09:47
«Молчать неэффективно». Оксана Фадина высказалась о застройке омского парка
27 марта, 09:49
«Жуткая трагедия». Первые лица Омской области высказались о теракте в Подмосковье
23 марта, 12:25
Дети ждать не могут. Экс-мэр Омска Фадина высказалась по школе в Серебряном береге
6 марта, 08:43
Экс-мэра Омска Фадину «возмутила» позиция депстроя по школе в Серебряном береге
27 февраля, 07:29
«Исколесили на ней поля и леса». Экс-мэр Омска Фадина показала служебную «Ниву»
Депутат передвигается по своему избирательному округу на отечественной машине уже второй день.
10 января, 09:27
2023
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
12 декабря 2023, 04:00
Обвиненный в краже 58 млн бизнесмен Кильдебеков сорвал стройку еще одной омской школы
13 ноября 2023, 04:09
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
Никому нет дела. Омичи рассказали о свалке из спиленных деревьев после кронирования
17 августа 2023, 09:08
«Проект, как мы любим»: Фадина вступилась за городской сад с плиткой вместо деревьев
По мнению бывшего мэра Омска, город получит «еще одно современное пространство вместо пустыря».
17 августа 2023, 07:53
Экс-мэр Омска Фадина привезла бойцам СВО пикап, на который скинулись жители региона
10 июня 2023, 06:32
Омичам объяснили, почему нельзя построить новую школу вместо аварийной гимназии № 88
Отремонтировать здание на 3-й Транспортной планируют до конца 2023 года.
22 мая 2023, 06:00
Топ самых влиятельных женщин Омской области
16 марта 2023, 06:24
Александр Бурков рассказал о будущей школе в Усть-Ишимском районе
6 марта 2023, 10:21
«А что там будет утрачено?»: Фадина о законе, касающемся сокрытия депутатских доходов
Депутат Госдумы считает, что резонансная инициатива ничего принципиально не изменит.
26 января 2023, 10:49
2022
Срочно. В омском Парке Победы начали вырубать деревья для новой развязки
6 ноября 2022, 04:53

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