gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Гости

Выбрать дату
2024
Обещают мясной деликатес. В Омск приедет известный шеф-повар Василий Емельяненко
6 августа, 08:27
Выставка-форум «Россия» заняла место в топе самых посещаемых мест мира
7 июля, 12:34
Выставку «Россия» в Москве посетили 17 млн человек
26 июня, 11:35
На международной выставке «Россия» встретили и наградили 15-миллионного посетителя
6 июня, 07:46
Рядом с мэрией. Проживание гостей на День города Омска обойдется в полмиллиона рублей
5 июня, 03:53
Праздник в парке, возвращение домой и «обновление насаждений». Омск в субботу
1 июня, 13:55
На международной выставке «Россия» поздравили 13-миллионного посетителя
Юбилейным посетителем стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович, ее поздравили на стенде Кировской области.
16 мая, 15:30
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.
26 марта, 17:40
Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»
В сезоне-2023/2024 команды встречались два раза. В октябре «ястребы» на домашнем льду победили 4:1, а в январе уступили в гостях с таким же счетом.
15 марта, 08:30
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
9 марта, 12:50
Живы и здоровы. Омские полицейские нашли всех трех пропавших девушек
6 марта, 04:48
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
1 января, 04:31
2023
Сталь оказалась тверже. «Металлург Мг» обошел омских «ястребов»
Напряженная схватка завершилась не в пользу «Авангарда». 2:3 — победа осталась за гостями.
24 декабря 2023, 13:32
2022
Получил ножом за плохое поведение. Молодая омичка ударила ножом своего гостя
35-летний омич доставлен в больницу с проникающими колото-резаными ранами груди и предплечья.
13 декабря 2022, 09:03
Очередное пришествие «вампиров» случилось в Омске
Животное залетело в квартиру омичей.
29 октября 2022, 06:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика