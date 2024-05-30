Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
На сегодняшней пресс-конференции мэр Омска Сергей Шелест рассказал о финансовой обеспеченности города. По данным Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Омск занимает одно из последних мест среди городов-миллионников по уровню доходов на одного жителя.
В прошлом году, по словам мэра, доходы бюджета составили почти 41 млрд рублей, среди них собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) на сумму 16 млрд рублей и межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов в размере 25 млрд. Но этого недостаточно.
«Хронический недостаток в районе 30 млрд рублей. Это обусловило то, что у города сложились хронические проблемы, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья. Только после 1 января 2017 года у нас 176 домов признано аварийными. Есть судебные решения, которые требуют немедленного расселения, есть дома 335 серии, где в срочном порядке необходимо делать усиление, проблемы с ливневой канализацией, неисполненные судебные решения на сумму около 14 млрд рублей, которые надо было 10 лет назад еще исполнить», — прокомментировал Шелест.
Для нормального функционирования Омску ежегодно требуется не менее 70 млрд рублей, как в других городах с примерно такой же площадью и численностью.
«Среди всех городов-миллионников, несмотря на то что Омск приносит больше всех в федеральную казну, поступления в бюджет города минимальные. Будем работать. Вопрос этот необходимо решать через федерацию», — уточнил мэр.