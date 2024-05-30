Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о финансовой обеспеченности города

В прошлом году, по словам мэра, доходы бюджета составили почти 41 млрд рублей, среди них собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) на сумму 16 млрд рублей и межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов в размере 25 млрд. Но этого недостаточно.