gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Поступление

Выбрать дату
2024
Когда сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году в Омской области: подробное расписание
12 декабря, 02:32
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Омская «Шебалинка» в Москве: юный омич поступил на бюджет в «Гнесинку»
Борис Вольвач набрал 495 из 500 возможных баллов. Он занял одно из двух свободных мест по специальности «контрабас».
7 августа, 03:39
Омичам объяснили, как через «Госуслуги» поступить на целевое обучение
6 июля, 11:48
Жесткий отбор. С апреля в Омском кадетском корпусе стартует прием заявок на обучение
Город55 узнал о том, какие документы нужны для поступления в Омский кадетский корпус, о сроках подачи личных дел и вступительных испытаниях.
8 апреля, 10:40
2023
Омичи-участники СВО и их дети смогут перевестись на бюджетное обучение в университете
21 августа 2023, 13:04
Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за 2 предмета
11 июля 2023, 13:12
На Госуслугах стартовал прием документов от абитуриентов
К сервису подключены 1022 вуза. На бесплатное обучение заявление нужно подать до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.
20 июня 2023, 09:48
Омские выпускники собрались поступать на факультеты, связанные с IT и медициной
47% выпускников собираются поступать в вуз, 26% — продолжат обучение в колледже или техникуме.
12 мая 2023, 13:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика