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Мэр Сергей Шелест

Мэр Шелест рассказал, как в Омске решают проблему с ливневками

30 мая 2024, 05:42
Фото: Город55
Мэр Сергей Шелест
Сергей Шелест рассказал о состоянии дорог и ливневых канализаций в Омске. Ремонт дорог ведется в штатном режиме с использованием областных и городских финансовых ресурсов. Мэр подчеркнул, что ливневая канализация — это актуальная проблема. Для ее решения требуется значительное финансирование.

Сегодня Сергей Шелест поделился информацией о состоянии дорог и ливневых канализаций в Омске. Он отметил, что ремонтные работы на дорогах ведутся в штатном режиме, с использованием как областных, так и городских финансовых ресурсов.

«Ремонт дорог — это сложный процесс, который включает в себя несколько этапов. Наше предприятие, УДХБ, имеет собственный асфальтобетонный завод, и мы планируем завершить работы до 1 июля — 1 августа», — заявил мэр Шелест.

Каждая работа имеет гарантийный срок, в течение которого подрядчики обязаны устранять любые недочеты. Если возникает необходимость обратиться в суд, то это происходит в случае серьезных проблем. Например, на Красном Пути гарантийный срок уже истек, образовалась колея, и сейчас эту дорогу ремонтируют за счет субсидий, выделенных из областного и городского бюджета.

Еще одна актуальная проблема — это ливневая канализация. Мэр подчеркнул, что проблема тяжелая, и для ее решения требуется значительное финансирование.

«Все мы помним, в каком состоянии находились дороги раньше. Тогда нужно было выбирать: либо заделывать аварийные участки, либо строить небольшое количество дорог с ливневой канализацией. В итоге было решено отремонтировать дороги, а на ливневую канализацию уже не было средств».

Сейчас, когда идет строительство Большой кольцевой дороги (БКД), особое внимание уделяется созданию ливневой канализации. Разрабатываются проекты, в которых этот важный элемент инфраструктуры будет учтен.

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