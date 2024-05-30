Мэр Шелест рассказал, как в Омске решают проблему с ливневками

Каждая работа имеет гарантийный срок, в течение которого подрядчики обязаны устранять любые недочеты. Если возникает необходимость обратиться в суд, то это происходит в случае серьезных проблем. Например, на Красном Пути гарантийный срок уже истек, образовалась колея, и сейчас эту дорогу ремонтируют за счет субсидий, выделенных из областного и городского бюджета.