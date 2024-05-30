Мэр Шелест рассказал, как в Омске решают проблему с ливневками

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:56
Сегодня Сергей Шелест поделился информацией о состоянии дорог и ливневых канализаций в Омске. Он отметил, что ремонтные работы на дорогах ведутся в штатном режиме, с использованием как областных, так и городских финансовых ресурсов.
«Ремонт дорог — это сложный процесс, который включает в себя несколько этапов. Наше предприятие, УДХБ, имеет собственный асфальтобетонный завод, и мы планируем завершить работы до 1 июля — 1 августа», — заявил мэр Шелест.
Каждая работа имеет гарантийный срок, в течение которого подрядчики обязаны устранять любые недочеты. Если возникает необходимость обратиться в суд, то это происходит в случае серьезных проблем. Например, на Красном Пути гарантийный срок уже истек, образовалась колея, и сейчас эту дорогу ремонтируют за счет субсидий, выделенных из областного и городского бюджета.
Еще одна актуальная проблема — это ливневая канализация. Мэр подчеркнул, что проблема тяжелая, и для ее решения требуется значительное финансирование.
«Все мы помним, в каком состоянии находились дороги раньше. Тогда нужно было выбирать: либо заделывать аварийные участки, либо строить небольшое количество дорог с ливневой канализацией. В итоге было решено отремонтировать дороги, а на ливневую канализацию уже не было средств».
Сейчас, когда идет строительство Большой кольцевой дороги (БКД), особое внимание уделяется созданию ливневой канализации. Разрабатываются проекты, в которых этот важный элемент инфраструктуры будет учтен.