Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Иллюстрация

ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военнопленного Резникова

29 мая 2024, 07:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
Добровольцем на СВО мужчина ушел в конце 2022 года, а спустя полтора года попал в плен.

В Европейском суде по правам человека запустили процесс «Резников против Украины» из-за пыток российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на донецкую правозащитницу Ирину Вихореву.

На фронт Резников ушел добровольцем в конце 2022 года. В плен мужчина попал спустя полтора года. После этого украинские силовики начали требовать от дочери Дениса Резникова фотографии военных объектов. В обмен на это они должны были перестать издеваться над пленным. В итоге дочь военнослужащего и обратилась за помощью к правозащитникам.

«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции», — сообщила Ирина Вихорева.

Информация о пытках российского военнопленного уже представлена в МИД Швейцарии. Тему военнопленных будут обсуждать на предстоящей конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии 15–16 июня. Мероприятие пройдет без участия России.

Украине конец? Что говорят о сроках завершения СВО эксперты
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Суд#Россия#Украина#Новости#Сво#Военный#Участник СВО#Плен
Подпишитесь
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
Сегодня, 03:37
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
Сегодня, 04:34
Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
Сегодня, 04:30
Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см
Сегодня, 03:12
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Вчера, 07:07
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
Сегодня, 09:34
"