ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военнопленного Резникова

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
В Европейском суде по правам человека запустили процесс «Резников против Украины» из-за пыток российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на донецкую правозащитницу Ирину Вихореву.
На фронт Резников ушел добровольцем в конце 2022 года. В плен мужчина попал спустя полтора года. После этого украинские силовики начали требовать от дочери Дениса Резникова фотографии военных объектов. В обмен на это они должны были перестать издеваться над пленным. В итоге дочь военнослужащего и обратилась за помощью к правозащитникам.
«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции», — сообщила Ирина Вихорева.
Информация о пытках российского военнопленного уже представлена в МИД Швейцарии. Тему военнопленных будут обсуждать на предстоящей конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии 15–16 июня. Мероприятие пройдет без участия России.