ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военнопленного Резникова

На фронт Резников ушел добровольцем в конце 2022 года. В плен мужчина попал спустя полтора года. После этого украинские силовики начали требовать от дочери Дениса Резникова фотографии военных объектов. В обмен на это они должны были перестать издеваться над пленным. В итоге дочь военнослужащего и обратилась за помощью к правозащитникам.