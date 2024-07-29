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В Омске военнослужащего осудили за покупку наркотиков
Теперь ему предстоит выплатить денежный штраф на сумму 20 тысяч рублей.
29 июля, 04:40
Участника СВО из Омска посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ
Участников программы «Время героев» посвятили в слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ, среди них оказался омич Николай Сергиенко.
20 июля, 11:03
Омский речной порт выплатил штраф за незаконно устроенного сотрудника-военного
Делом занималась Омская транспортная прокуратура.
25 января, 11:32
«Из теста бомбы делаю я». Родителей омских школьников возмутила песня к 23 февраля
23 января, 11:47
2023
Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ
1 декабря 2023, 11:39
В Омске рядовому присудили 7 лет условки за уклонение от службы
Военнослужащий дважды вовремя не прибывал в часть.
22 июня 2023, 06:43
Отдохнул от службы. Омича отправили в тюрьму за два ухода в «самоволку»
Мужчина два раза ушел из воинской части, чтобы заняться своими делами.
6 апреля 2023, 09:06

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