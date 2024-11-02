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Участник СВО

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Ноябрь
Утрата для омского спорта: на СВО погиб 26-летний роллер
2 ноября, 06:25
Проявил отвагу. В Омской области простились с 20-летний бойцом, погибшим на СВО
1 ноября, 05:10
Октябрь
Житель Азовского района Омской области погиб в зоне СВО
19 октября, 12:56
В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
Анатолий Лисной родился в поселке Утьма Тевризского района, его мобилизовали в 2022 году.
19 октября, 08:27
В Омской области прошла церемония прощания с погибшим на СВО вахтовиком
В Москаленском районе Омской области простились с Сергеем Горбачевым, 38-летним жителем региона. Он погиб в зоне СВО 2 октября.
15 октября, 06:21
В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области
14 октября, 13:25
В Усть-Ишимском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО
Прощание пройдет в селе Никольск завтра в 13:00.
8 октября, 14:36
Уходила добровольцем. На СВО погибла многодетная медсестра из Омского района
3 октября, 06:40
Конец СВО? Что говорят эксперты о сроках окончания конфликта Украины и России
1 октября, 08:30
Сентябрь
Любил читать и был спокойным. В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Омской области
27 сентября, 05:19
В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
Житель села в Тевризском районе Рафаэль Шихов погиб при выполнении задач СВО, сообщение о смерти мужчины появилось в группе сельского поселения.
21 сентября, 06:11
«Боль невозможно передать». В Омской области простились с тремя бойцами СВО
В Омском, Усть-Ишимском и Муромцевском районах области простились с бойцами, которые погибли на полях спецоперации.
13 сентября, 13:00
Остались жена и дети. Житель Омской области погиб на СВО
Мужчина учился в омском колледже профессиональных технологий.
11 сентября, 02:52
Прикрывал артиллерию от дронов. На СВО погиб 50-летний житель Омской области
9 сентября, 11:43
В селе Омской области простились с погибшим на СВО военным
2 сентября, 10:53
Август
В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района
Мужчине в декабре исполнилось бы 24 года.
28 августа, 02:55
Награжден медалью Суворова. На СВО погиб 43-летний омич
20 августа, 09:25
«Вечная память». Житель Омской области погиб в ходе спецоперации
В паблике Марьяновского района в соцсети рассказали о гибели местного жителя в зоне СВО, прощание с бойцом пройдет сегодня.
17 августа, 06:01
«Боль невозможно передать». 23-летний житель Омской области погиб в зоне СВО
23-летний житель Усть-Ишима Максим Абдрахманов погиб на полях спецоперации 19 февраля, сообщение об этом появилось в группе районной администрации.
8 августа, 14:03
Выпускник Омского кадетского корпуса погиб во время СВО
2 августа, 03:12

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