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Сво

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Ноябрь
В зоне СВО погиб 47-летний турбинист из Омской области
Житель Москаленского района Омской области Дмитрий Голяндин получил смертельное ранение 21 августа.
7 ноября, 14:15
Утрата для омского спорта: на СВО погиб 26-летний роллер
2 ноября, 06:25
Проявил отвагу. В Омской области простились с 20-летний бойцом, погибшим на СВО
1 ноября, 05:10
Октябрь
В зоне СВО погиб житель Горьковского района Омской области
18 октября, 05:10
В Омской области прошла церемония прощания с погибшим на СВО вахтовиком
В Москаленском районе Омской области простились с Сергеем Горбачевым, 38-летним жителем региона. Он погиб в зоне СВО 2 октября.
15 октября, 06:21
В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области
14 октября, 13:25
«Хороший шанс был упущен»: состоятся ли мирные переговоры между Россией и Украиной
9 октября, 07:56
В Усть-Ишимском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО
Прощание пройдет в селе Никольск завтра в 13:00.
8 октября, 14:36
В Омске 8 октября простятся с преподавателем физкультуры, погибшим на СВО
В Омске 8 октября простятся с Алексеем Гусевым, преподавателем физической культуры и армейского рукопашного боя, погибшим во время спецоперации.
7 октября, 11:30
Уходила добровольцем. На СВО погибла многодетная медсестра из Омского района
3 октября, 06:40
Конец СВО? Что говорят эксперты о сроках окончания конфликта Украины и России
1 октября, 08:30
Сентябрь
Любил читать и был спокойным. В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Омской области
27 сентября, 05:19
В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
Житель села в Тевризском районе Рафаэль Шихов погиб при выполнении задач СВО, сообщение о смерти мужчины появилось в группе сельского поселения.
21 сентября, 06:11
Был трудолюбивым и тактичным. В Омской области простились с погибшим на СВО жителем
19 сентября, 06:25
Жители района Омской области простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО
15 сентября, 13:40
Прикрывал артиллерию от дронов. На СВО погиб 50-летний житель Омской области
9 сентября, 11:43
В зоне СВО погиб священник из Омской области
3 сентября, 02:57
В селе Омской области простились с погибшим на СВО военным
2 сентября, 10:53
Август
В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района
Мужчине в декабре исполнилось бы 24 года.
28 августа, 02:55
Бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью к омскому депутату Дмитрию Павлову
23 августа, 04:20

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