Украине конец? Что говорят о сроках завершения СВО эксперты

По мнению сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, в спецоперации победит Россия, но это случится нескоро. Другое мнение у главы Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова. Он уверен, что СВО завершится быстро, так как Запад не станет растягивать боевые действия на Украине на три или четыре года. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что нужно «более активно нападать, бить надо жестко».