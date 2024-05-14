Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
По мнению аналитиков за рубежом, новые поставки вооружения и денежных средств не повлияют на ход событий СВО. Как пишет газета Le Monde пишет, Россия уверенно наступает.
В издании The New York Times отмечают, что украинская сторона попала в очень плачевные условия. Украина была не готова к такому развитию событий, добавляет агентство Associated Press.
У журналистов есть версия, что Россия наступает на Харьковскую область, чтобы Украина перенесла все свои силы туда. В это же время другие участки будут ослаблены.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале подтверждает, что украинская армия находится в критической ситуации на территории Харьковской области. Бои идут вдоль государственной границы с Россией, добавил он. По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, оттуда за двое суток было эвакуировано более четырех тысяч человек.
Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что американской армии, возможно, придется сражаться против Российской Федерации. По его мнению, события могут развернуться таким образом для того, чтобы удержать марионеточный режим в структуре украинской власти.
Большинство западных СМИ не скрывают мнения по поводу провала Украины на харьковском направлении.
По мнению сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, в спецоперации победит Россия, но это случится нескоро. Другое мнение у главы Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова. Он уверен, что СВО завершится быстро, так как Запад не станет растягивать боевые действия на Украине на три или четыре года. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что нужно «более активно нападать, бить надо жестко».
Кстати, в стороне не остаются западные эксперты. Например, глава дипломатии Евросоюза Жозеф Борель говорит, что СВО можно закончить простым способом — остановить поставки вооружения на Украину.
Военный эксперт Скотт Риттер уверен, что спецоперация подходит к концу, финал случится в этом году.