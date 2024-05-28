«Газпромнефть — СМ» развивает программу подготовки кадрового резерва для отрасли

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Образовательное мероприятие, прошедшее на одной из площадок компании — только часть профориентационной работы «Газпромнефть — смазочные материалы», направленной на формирование отраслевого резерва высокопрофессиональных специалистов.
В технологической сессии приняли участие больше 50 студентов, обучающихся по направлению «Переработка нефти и газа» — будущим профессионалам показали «в деле» весь цикл производства современных смазочных материалов: от производства масел и присадок до их фасовки и отгрузки заказчикам. Особое внимание уделили и круглосуточному лабораторному контролю, осуществляемому на всех этапах производства — химики анализируют качество поступившего в работу сырья, а готовые масла паспортизируют.
«Нефтеперерабатывающая отрасль становится все более сложной и мультизадачной, поэтому для работы на современном производстве нужны специалисты самой высокой профессиональной квалификации. Готовя кадровый резерв, мы стремимся синхронизировать образовательный процесс с запросами бизнеса и активно включаем в этот диалог учебные заведения. Сотрудничество с ведущими вузами и колледжами Омской области позволяет нам расставлять важные акценты непосредственно в ходе подготовки студентов, усиливать практикоориентированность обучения. В результате отрасль получает приток умной, талантливой, конкурентоспособной молодежи с актуальными знаниями и опытом, способной решать любые задачи производства», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ».
Образовательное партнерство «Газпромнефть-СМ» с профильными образовательными учреждениями Омской области ведется уже 14 лет — с компанией сотрудничают как колледжи, так и ведущие ВУЗы региона: Омский государственный университет им Ф. М. Достоевского, Омский технический университет, Сибирский автомобильно-дорожный институт, Сибирский казачий институт технологий и управления (СКИТУ).
Студенты образовательных организаций проходят подготовку при наставничестве специалистов Омского завода смазочных материалов, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства и научно-технических конференциях, организуемых компанией — все это позволяет сформировать у молодых людей базовый уровень компетенций, необходимый для работы на производстве.
«Активное взаимодействие с „Газпромнефть — смазочными материалами“ позволяет нам на протяжении многих лет успешно вести подготовку специалистов, отвечающих потребностям реального производства. Широкий спектр профориентационных мероприятий, которые проводит ОЗСМ, помогает нашим студентам знакомиться с отраслью нефтепереработки, четко формировать свои профессиональные цели и видеть карьерные перспективы в родном городе. Уже на этапе учебы при участии завода они формируют опыт, который в дальнейшем смогут интегрировать в задачи предприятия», — рассказал Сергей Коровин, директор Омского промышленно-экономического колледжа.