«Газпромнефть — СМ» развивает программу подготовки кадрового резерва для отрасли

В технологической сессии приняли участие больше 50 студентов, обучающихся по направлению «Переработка нефти и газа» — будущим профессионалам показали «в деле» весь цикл производства современных смазочных материалов: от производства масел и присадок до их фасовки и отгрузки заказчикам. Особое внимание уделили и круглосуточному лабораторному контролю, осуществляемому на всех этапах производства — химики анализируют качество поступившего в работу сырья, а готовые масла паспортизируют.