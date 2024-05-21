«Газпромнефть-СМ» представила продукцию для металлургии на международной выставке

Примечательно, что представленная продукция не только произведена, но и разработана внутри компании — состав смазочно-охлаждающих жидкостей был создан в Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ». Более того — труд ученых и специалистов предприятия высоко оценило профессиональное сообщество (а между прочим, в форуме приняли участие 1,4 тысячи компаний из 7 стран).