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«Газпромнефть-СМ» представила продукцию для металлургии на международной выставке

«Газпромнефть-СМ» представила продукцию для металлургии на международной выставке

21 мая 2024, 07:30
Фото: Мария Койро
Высокотехнологичные смазочно-охлаждающие составы производства «Газпромнефть — смазочные материалы» продемонстрировали на выставке «Металообработка-2024».

Продукция компании «Газпромнефть-СМ» приняла участие в ежегодной международной выставке «Металообработка-2024», являющейся одним из ведущих промышленных форумов в мире и проводимой при поддержке Минпромторга РФ.

Примечательно, что представленная продукция не только произведена, но и разработана внутри компании — состав смазочно-охлаждающих жидкостей был создан в Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ». Более того — труд ученых и специалистов предприятия высоко оценило профессиональное сообщество (а между прочим, в форуме приняли участие 1,4 тысячи компаний из 7 стран).

Современные смазочно-охлаждающие жидкости, производимые «Газпромнефть-СМ» применяются в большинстве операций цикла обработки как черных, так и цветных металлов, поэтому продукция компании рассчитана на максимальное продление срока эксплуатации металлургического оборудования. Такой результат удается достичь благодаря особой композиции компонентов смазочно-охлаждающей жидкости, подобранных таким образом, что смазочный материал обладает антикоррозионными и теплопроводными свойствами — что в конечном итоге существенно повышает качество готовых изделий.

Кроме того, продукция «Газпромнефть-СМ» представлена широким ассортиментом водосмешиваемых, масляных и прочих смазочно-охлаждающих жидкостей, пользующихся высоким спросом на рынке.

«Современные смазочные материалы повышают эффективность и производительность оборудования крупнейших промышленных предприятий страны. Мы не только постоянно совершенствуем линейку продукции для металлургии и металлообработки, но и предоставляем комплекс передовых цифровых и технологических сервисов, которые помогают обеспечивать надежную и бесперебойную работу техники», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ», Анатолий Скоромец.

Напомним, «Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве целого ассортимента масел, смазок и технических жидкостей, насчитывающего более тысячи различных наименований. Кроме того, компания является одним из лидеров российского и международного рынка смазочных материалов.

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#Илья Скобин#Бизнес#Газпром нефть#Выставка#Рынок#Новости#Генеральный директор#Газпромнефть-СМ#Смазочные жидкости#Эксплуатация металлургического оборудования#Минпромторг РФ#Продукция#Металлургия
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