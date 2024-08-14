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Кадровый резерв

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2024
Омский НПЗ поддержал пополнение кадрового резерва IT-специалистов Омской области
14 августа, 10:05
Зарплата до 97 тысяч. В омском минфине ищут начальников и специалистов
24 апреля, 04:01
Омский НПЗ организовал первый кейс-чемпионат «PRO нефть» для студентов колледжей
Лучшие студенты Омского промышленно-экономического и Университетского химико-механического колледжей соревновались в знаниях о нефтепереработке.
19 апреля, 11:20
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
19 марта, 05:42
Зарплата до 56 тысяч. В омское минприроды набирают сотрудников
5 марта, 04:31
Виталий Хоценко дал старт финалу кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»
16 февраля, 06:02
Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников
15 февраля, 06:24
Финалистом омского кадрового конкурса губернатора стала врач Марина Белавина
Специалист уже 15 лет трудится в городской поликлинике № 10.
31 января, 10:19
2023
Зарплата до 43 тысяч. В омской РЭК ищут специалистов старшей группы должностей
29 декабря 2023, 10:06
Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
27 декабря 2023, 02:47
Зарплаты до 45 тысяч. В омской таможне набирают сотрудников
29 ноября 2023, 03:48
Зарплата до 52 тысяч. В омском минфине требуются консультанты и эксперты
21 ноября 2023, 02:45
Зарплата до 66 тысяч. В Омске требуются сотрудники ЗАГСа и секретари суда
5 октября 2023, 04:03
Четыре специалиста и начальник отдела. В мэрию Омска ищут сотрудников
2 октября 2023, 05:36
Хоценко рассказал о темпах развития проекта «Омская область: ПРОдвижение»
Новый кадровый конкурс отберет лучших управленцев для региона.
18 сентября 2023, 06:26
Хоценко: победители омского кадрового конкурса получат по миллиону на обучение
Конкурс будет проводиться в начале осени.
10 августа 2023, 03:33

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