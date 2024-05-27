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Три омских трамвайных маршрута сократят из-за капремонта путей

Из-за капремонта путей омские трамваи снова поедут по укороченным маршрутам

27 мая 2024, 07:52
Фото: 1MI

Три омских трамвайных маршрута сократят из-за капремонта путей

Об изменениях в движении сообщили в департаменте транспорта омской мэрии, корректировки коснутся трамвайных маршрутов № 1, 4 и 7.

В Амурском поселке продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Во время проведения работ некоторые маршруты вынуждены изменять схемы движения, об актуальных корректировках сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.

Так, во время ремонта участка путей по улице Челюскинцев трамваи, следующие по маршрутам № 1, 4, 7, будут ездить до остановки «Улица 11-я Ремесленная». Движение вагонов будет ограничено в следующие периоды:

  • с 20:30 часов 27 мая до 05:30 часов 28 мая
  • с 20:30 часов 29 мая до 05:30 часов 30 мая
  • с 20:30 часов 31 мая до 05:30 часов 1 июня

Ранее Город55 писал о затоплении путей на улице Лермонтова, из-за обилия воды трамваи маршрута №9 несколько дней не могли перевозить пассажиров.

В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Трамвай#Новости#Пассажирский транспорт#Трамвайные пути#Трамваи#Трамвайная остановка
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