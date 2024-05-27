Из-за капремонта путей омские трамваи снова поедут по укороченным маршрутам

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В Амурском поселке продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Во время проведения работ некоторые маршруты вынуждены изменять схемы движения, об актуальных корректировках сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.
Так, во время ремонта участка путей по улице Челюскинцев трамваи, следующие по маршрутам № 1, 4, 7, будут ездить до остановки «Улица 11-я Ремесленная». Движение вагонов будет ограничено в следующие периоды:
Ранее Город55 писал о затоплении путей на улице Лермонтова, из-за обилия воды трамваи маршрута №9 несколько дней не могли перевозить пассажиров.