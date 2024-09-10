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Садовое товарищество

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В Омске три частных дома на 19-й Линии признали непригодными для проживания
10 сентября, 12:47
Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ
16 августа, 11:50
Две омские дачницы украли у соседа саженцы и хотели продать их на рынке
В полицию с заявлением о краже обратился 58-летний омич, оказалось, что вещи с его участка украли соседи по СНТ.
24 мая, 13:36
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи
12 апреля, 04:28
2023
«Топит фекалиями». Омичи пожаловались на слив сточных вод в СНТ «Рассвет»
29 марта 2023, 04:49

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