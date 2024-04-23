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Published Сегодня, 03:39

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Updated Сегодня, 03:44

Стало известно, когда в Омске начнут работать прогулочные теплоходы

В Омске начнут работать прогулочные и дачные теплоходы. Сколько стоят билеты

23 апреля 2024, 03:39
Фото: Город55

Стало известно, когда в Омске начнут работать прогулочные теплоходы

Также в начале мая запустят рейс в Большеречье.

В ближайшую пятницу, 26 апреля, в Омске начнут работать прогулочные и дачные теплоходы. Также в этот день в 11 часов пройдет торжественное открытие навигации на площади за Речным вокзалом и парад судов.

Цена билетов на прогулочный рейс: взрослый — 500 рублей, детский (от 5 до 9 лет) — 300 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Время прогулки по Иртышу составит 1 час.

«Отправление с причала в Воскресенском сквере ежедневно. В зависимости от пассажиропотока и погоды число рейсов может уменьшаться или увеличиваться», — сообщили в паблике «Омский теплоход».

Также начнут работу дачные маршруты. Цена взрослого билета — 76 рублей, детского — 38 рублей, льготного — 38 рублей.

Туристический рейс Омск-Большеречье запустят с 4 мая. Взрослый билет — 550 рублей, детски и льготный — 275 рублей. Отправление из Омска по вторникам и субботам в 07:50, из Большеречья — в среду и воскресенье в 08:00.

Стало известно, когда в Омской области начнут курсировать теплоходы
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#Евгений Игишев#Транспорт#Погода#Торжественное открытие#Расписание#Документы#Навигация#Пассажиропоток#Речной вокзал#Туристический маршрут
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