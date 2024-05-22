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Дачный маршрут

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2024
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов
В этом году для дачников заработает 20 межмуниципальных маршрутов, они будут курсировать с 20 апреля по 20 октября.
11 апреля, 13:15
Сезон близко. Стало известно, когда в Омске заработают дачные маршруты
Мэр Сергей Шелест сообщил, что автобусы по садовым маршрутам начнут курсировать с 20 апреля, на эти цели направили 11 машин.
10 апреля, 10:54
2023
Урожай собран. С октября дачные маршруты в Омске будут курсировать только по выходным
В середине осени автобусы и маршрутки до дач перестанут ходить вообще.
28 сентября 2023, 06:02
С конца апреля в Омске запустят дачные маршруты. Публикуем расписание рейсов
С 29 апреля по 23 мая и с 18 августа по 15 октября автобусы будут ездить три раза в неделю, а с 23 мая по 28 августа - 4 раза.
14 апреля 2023, 07:52
2022
Праздничные изменения. В Омске на майских выходных обновится расписание автобусов
25 апреля 2022, 06:53

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