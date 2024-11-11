gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Сад

Выбрать дату
2024
Комик Денис Дорохов призвал Виталия Хоценко вернуть Омску статус города-сада
Об этом артист попросил прямо со сцены во время своего концерта.
11 ноября, 13:09
Омская мэрия нашла подрядчика, который займется освещением в Городском саду
19 октября, 12:32
На светильники для обновленного Городского сада омская администрация потратит 10 млн
Администрация Омска ищет подрядчика, который установит в Городском саду светильники. За работу готовы заплатить более 10 миллионов рублей.
13 сентября, 12:35
В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев
3 июля, 10:29
Две омские дачницы украли у соседа саженцы и хотели продать их на рынке
В полицию с заявлением о краже обратился 58-летний омич, оказалось, что вещи с его участка украли соседи по СНТ.
24 мая, 13:36
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
2023
«Темпом работ остался недоволен». Хоценко оценил ход ремонта омского ТЮЗа
Об этом рассказал врио губернатора региона на своей странице в Телеграм.
20 сентября 2023, 09:54
«Недоразумение». В Омске просили миллион за снос 19 деревьев на месте будущего сквера
23 августа 2023, 14:12
Плитка вместо деревьев и газонов. Омичам показали, как «преобразился» городской сад
Жители города негативно отреагировали на такие изменения.
26 июля 2023, 07:21
Сибирский тракт, теневые навесы и детская площадка. В Омске появится новый сквер
Сад будет носить имя полководца Александра Суворова.
26 июля 2023, 06:16
Омские многодетные семьи смогут бесплатно получить участок земли под садоводство
Чтобы понять, насколько актуально такое предложение, омичей просят пройти опрос на сайте Госуслуг.
9 июня 2023, 10:08
2022
Ягоды и фрукты на пустыре. Рядом с Омским цирком создадут необычный парк
Участок возле цирка украсят с помощью 50 деревьев.
22 сентября 2022, 08:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика