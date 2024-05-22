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Дачные маршруты

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2024
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов
В этом году для дачников заработает 20 межмуниципальных маршрутов, они будут курсировать с 20 апреля по 20 октября.
11 апреля, 13:15
Сезон близко. Стало известно, когда в Омске заработают дачные маршруты
Мэр Сергей Шелест сообщил, что автобусы по садовым маршрутам начнут курсировать с 20 апреля, на эти цели направили 11 машин.
10 апреля, 10:54
2023
Сезон окончен. Омские дачные маршруты прекратили свою работу до весны
12 октября 2023, 09:08
В дептрансе сообщили, что омские дачные маршруты перешли на осеннее расписание
Автобусы вернулись к обычной схеме движения сегодня, 29 августа.
29 августа 2023, 12:27
В Омской области утвердили расписание дачных маршрутов
Первый дачный автобус запустят в конце апреля.
11 апреля 2023, 02:43
Экономия до 25%. Для омских дачников возобновили продажу абонементов на электрички
Билеты со скидкой будет действовать с 1 апреля по 31 октября.
15 марта 2023, 02:35
2022
Автобусы омских «дачных» маршрутов будут ходить по новому расписанию
Транспорт будет ходить три раза в неделю.
29 августа 2022, 07:23

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