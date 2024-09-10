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Садовод

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Затопленные дачи, нашествие летучих мышей и непригодные дома. Омск сегодня
10 сентября, 15:11
В Омске три частных дома на 19-й Линии признали непригодными для проживания
10 сентября, 12:47
Смертельно опасно. В Омске обнаружили ядовитое растение, пожирающее все вокруг
15 августа, 13:06
Две омские дачницы украли у соседа саженцы и хотели продать их на рынке
В полицию с заявлением о краже обратился 58-летний омич, оказалось, что вещи с его участка украли соседи по СНТ.
24 мая, 13:36
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
2023
Время собирать урожай у жителей Омской области: особенности региона
11 июля 2023, 10:26
Садоводов просят укрыть грядки. В Омской области на выходных сохранятся заморозки
Существенных осадков не ожидается.
19 мая 2023, 09:26

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