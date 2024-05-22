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Садовые маршруты

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Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов
В этом году для дачников заработает 20 межмуниципальных маршрутов, они будут курсировать с 20 апреля по 20 октября.
11 апреля, 13:15
Сезон близко. Стало известно, когда в Омске заработают дачные маршруты
Мэр Сергей Шелест сообщил, что автобусы по садовым маршрутам начнут курсировать с 20 апреля, на эти цели направили 11 машин.
10 апреля, 10:54
Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута
16 марта, 10:13
2023
Сезон окончен. Омские дачные маршруты прекратили свою работу до весны
12 октября 2023, 09:08
В Омске запускают садовые маршруты. Публикуем график и расписание
Большую часть летнего сезона транспорт будет курсировать четыре раза в неделю.
23 апреля 2023, 13:39
2022
В мэрии Омска сообщили, когда прекращают свою работу дачные маршруты
Шесть садовых маршрутов перестанут курсировать с 17 октября.
14 октября 2022, 11:18
В Омске сокращают дни работы семи дачных маршрутов
Омичей просят планировать работы на садовых участках в соответствии с графиком движения автобусов.
3 октября 2022, 12:06

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