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Ночь музеев-2024

Еще один сюрприз. На открытии акции «Ночь музеев» в Омске выступит дуэт «Ярый и Juuz»

16 мая 2024, 03:35
Фото: Культура. РФ
Ночь музеев-2024
На открытии прозвучит песня про «Ночь музеев» в исполнении Александра Мединцева и Анастасии Гололобовой. Эта композиция была использована в проморолике «Ночи музеев», снятом в 2019 году.

В предстоящие выходные по всей стране пройдет акция «Ночь музеев-2024». В преддверии этого события, которое состоится 18 мая, омичей ждут приятные сюрпризы. Одним из них станет выступление дуэта «Ярый и Juuz» на открытии акции.

Жители города снова услышат песню о Ночи музеев (проморолик снят в 2019 году) в исполнении Александра Мединцева, известного под псевдонимом Ярый, и Анастасии Гололобовой, выступающей под именем Juuz. Выступление начнется в 17:45 на площади на улице Музейной, напротив Эрмитажа.

Гостей ждут увлекательные исторические танцы. Можно будет сделать яркие снимки в фотозонах и приобрести сувениры на ярмарке. Также у вас будет возможность поучаствовать в интерактивном шоу вместе с актерами театра «Без имени». Кроме того, вас ждут захватывающие иллюзионисты.

Напомним, что в песне звучат следующие слова: «Мы знаем, где ты будешь этой ночью: ни в рестиках, ни в клубах — это точно».

Опубликована программа «Ночи музеев-2024» в Омске
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