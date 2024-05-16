Еще один сюрприз. На открытии акции «Ночь музеев» в Омске выступит дуэт «Ярый и Juuz»

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В предстоящие выходные по всей стране пройдет акция «Ночь музеев-2024». В преддверии этого события, которое состоится 18 мая, омичей ждут приятные сюрпризы. Одним из них станет выступление дуэта «Ярый и Juuz» на открытии акции.
Жители города снова услышат песню о Ночи музеев (проморолик снят в 2019 году) в исполнении Александра Мединцева, известного под псевдонимом Ярый, и Анастасии Гололобовой, выступающей под именем Juuz. Выступление начнется в 17:45 на площади на улице Музейной, напротив Эрмитажа.
Гостей ждут увлекательные исторические танцы. Можно будет сделать яркие снимки в фотозонах и приобрести сувениры на ярмарке. Также у вас будет возможность поучаствовать в интерактивном шоу вместе с актерами театра «Без имени». Кроме того, вас ждут захватывающие иллюзионисты.
Напомним, что в песне звучат следующие слова: «Мы знаем, где ты будешь этой ночью: ни в рестиках, ни в клубах — это точно».