Еще один сюрприз. На открытии акции «Ночь музеев» в Омске выступит дуэт «Ярый и Juuz»

Гостей ждут увлекательные исторические танцы. Можно будет сделать яркие снимки в фотозонах и приобрести сувениры на ярмарке. Также у вас будет возможность поучаствовать в интерактивном шоу вместе с актерами театра «Без имени». Кроме того, вас ждут захватывающие иллюзионисты.