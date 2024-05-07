Опубликована программа «Ночи музеев-2024» в Омске

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В следующую субботу, 18 мая, пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В Омской области ее развернут на 41-й площадке. Главной темой омской «Ночи музеев» будут «Сказки на ночь». Организаторы вдохновились сказками и легендами Западной Сибири.
В туристском информационном центре Омской области пообещали, что каждый гость «Ночь музеев-2024» погрузится в детство и вспомнит времена, когда ему читали сказки на ночь. Участники познакомятся с традициями, обычаями и ценностями культурного наследия Сибири. Желающим поведают таинственные легенды и сказания, которые передавались от одного поколения к другому. Музейные программы окунут посетителей в волшебную атмосферу.
Традиционно в день акции с 18:00 до 00:00 для владельцев билетов будет организовано движение 22 шаттлов по четырем маршрутам.
Билеты на «Ночь музеев» можно купить заранее или оплатить их на входе в день акции. Есть возможность приобрести их по Пушкинской карте или на сайте музеев. Кроме того, билеты продаются в ТИЦ Омской области.
Стоимость — от 150 рублей. Продажи откроются завтра, 8 мая.