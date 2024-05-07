Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Опубликована программа «Ночи музеев-2024» в Омске

Опубликована программа «Ночи музеев-2024» в Омске

7 мая 2024, 10:15
Фото: Город55
Акция «Ночь музеев» в 2024 году состоится уже совсем скоро. Самое время поговорить о тематике мероприятия, программе и других деталях. Подробности — в материале Города55.

Тема «Ночи музеев» в 2024 году

В следующую субботу, 18 мая, пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В Омской области ее развернут на 41-й площадке. Главной темой омской «Ночи музеев» будут «Сказки на ночь». Организаторы вдохновились сказками и легендами Западной Сибири.

В туристском информационном центре Омской области пообещали, что каждый гость «Ночь музеев-2024» погрузится в детство и вспомнит времена, когда ему читали сказки на ночь. Участники познакомятся с традициями, обычаями и ценностями культурного наследия Сибири. Желающим поведают таинственные легенды и сказания, которые передавались от одного поколения к другому. Музейные программы окунут посетителей в волшебную атмосферу.

Традиционно в день акции с 18:00 до 00:00 для владельцев билетов будет организовано движение 22 шаттлов по четырем маршрутам.

Программа «Ночи музеев» в 2024 году

Фото: «Туристский информационный центр Омской области»

Подробнее ознакомиться с афишей «Ночи музеев-2024» в Омской области можно по ссылке здесь.

Как попасть на «Ночь музеев-2024»

Билеты на «Ночь музеев» можно купить заранее или оплатить их на входе в день акции. Есть возможность приобрести их по Пушкинской карте или на сайте музеев. Кроме того, билеты продаются в ТИЦ Омской области.

Стоимость — от 150 рублей. Продажи откроются завтра, 8 мая.

Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате
Узнать подробнее
Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Культура#Омск#Омская область#Музей#Россия#Новости#Ночь музеев
Подпишитесь
В Омске стоимость жилья с допандемийных времен выросла в 3 раза. Что будет дальше
Сегодня, 07:58
«Мы были на грани катастрофы»: в Омском Горсовете обсудили отопительный сезон
Сегодня, 06:58
Стало известно о громкой отставке в омской мэрии
Сегодня, 06:15
Дождь, гроза и сильный ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 06:03
Для омичей бесплатно выступит группа «5УТРА»
Сегодня, 06:07
Место изменилось. На Левобережье Омска хотят построить новое здание для мировых судей
Сегодня, 04:34
"