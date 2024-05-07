Опубликована программа «Ночи музеев-2024» в Омске

В туристском информационном центре Омской области пообещали, что каждый гость «Ночь музеев-2024» погрузится в детство и вспомнит времена, когда ему читали сказки на ночь. Участники познакомятся с традициями, обычаями и ценностями культурного наследия Сибири. Желающим поведают таинственные легенды и сказания, которые передавались от одного поколения к другому. Музейные программы окунут посетителей в волшебную атмосферу.