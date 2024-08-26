Выступление

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2024
Мастерство высшего пилотажа. В Омск вновь заглянут «Стрижи»
26 августа, 02:42
Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
30 августа на «G-Drive Арене» выступит группа «Моя Мишель». Чтобы попасть на презентацию ХК, необходимо иметь абонемент на матчи.
5 августа, 11:44
Перед Днем молодежи на омском Зеленом острове выступят Егор Шип и SLAME
19 июня, 09:59
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
14 июня, 08:31
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
На омском фестивале «Химия движения» выступит победитель «Танцев» Антон Пануфник
17 мая, 13:50
На дне рождении парка «Вокруг света» выступят Юлианна Караулова и группа «Dabro»
15 мая, 13:28
На турнире по MMA в Омске выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова
Состязания пройдут на манеже спортивного комплекса «Красная звезда» в начале февраля.
25 января, 10:15
Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской
12 января, 09:51
2023
Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
2 августа 2023, 11:58
В Омске на День России выступит Ирина Дубцова
5 июня 2023, 13:33
Омская группа «ГРОТ» перенесла все мартовские концерты на осень
23 марта 2023, 11:15
Послание президента Путина Федеральному собранию 2023. Главное
Заявления Владимира Путина во время выступления перед Федеральным собранием.
21 февраля 2023, 11:37
2022
Для резервистов в Омске выступил рэпер Жиган
Музыкант бесплатно выступил на базе автобронетанкового инженерного института для мобилизованных и добровольцев.
6 октября 2022, 07:00
В Омске бесплатно выступит экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова
Девушку пригласили на мероприятие в бьюти-магазине.
16 сентября 2022, 10:16
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
16 июля 2022, 03:54

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