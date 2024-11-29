Развлечения

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Двухуровневая горка и каток с подсветкой: что ждет омичей в парке на Королева
С завтрашнего дня парк на Королева начнет работу в техническом режиме, предоставляя жителям возможность насладиться зимними развлечениями.
29 ноября, 06:40
«ГрОб-концерт». В Омске открылась выставка к 60-летию Егора Летова
23 ноября, 03:50
Артист из Омской области выступит на шоу Андрея Малахова
Игорь Новиков, исполнитель из Омской области, примет участие в программе «Песни от всей души» (12+) на федеральном телеканале.
22 ноября, 04:03
«Вся мистика в наших головах»: актер из Омска Алешкин — о работе и детстве в Сибири
19 ноября, 10:31
«Он выглядел пугающим»: парень из России побывал на скандальной вечеринке Пи Дидди
6 ноября, 11:14
Психолог раскрыла личность Алины Загитовой после нового интервью
6 ноября, 09:26
Названа дата премьеры сериала о легендарном адвокате царской России «Плевако»
Главную роль в картине сыграл Сергей Безруков.
6 ноября, 09:25
Алина Загитова рассказала правду об отношениях с Евгенией Медведевой после Олимпиады
5 ноября, 11:14
Мэрайя Кэри показала фанатам свою восковую фигуру из музея мадам Тюссо
5 ноября, 10:39
В Африке на 68-м году жизни умер актер фильма «Не бойся, я с тобой»
5 ноября, 09:45
Треш-блогер Фрося плюнула в лицо Мии Бойки из-за скандала с девочкой-квадробером
2 ноября, 10:16
Лерчек не хватило: Натан завел роман с еще одной участницей шоу «Звезды в джунглях»
1 ноября, 20:01
Джуд Лоу рассказал о прекращении спин-оффов по Гарри Поттеру «Фантастические твари»
Сейчас все внимание уделяется работе над сериалом по оригинальным книгам.
1 ноября, 11:15
В канун 80-летнего юбилея Раиса Рязанова вспомнила умершего от тромба сына
1 ноября, 10:16
Октябрь
Звезда сериала «Дневники вампиров» вышла замуж после жуткой аварии
31 октября, 13:06
Тюрьмы не будет: актеру Анатолию Руденко вынесли приговор за наркотики
31 октября, 10:33
Звезду «Кадетства» и «Елок» начали разыскивать судебные приставы
Актер Александр Головин не оплачивает штрафы от ГАИ больше года.
31 октября, 09:48
Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного актера
31 октября, 09:46
Федор Бондарчук впервые за долгое время высказался о браке с Паулиной Андреевой
Сейчас оба супруга заняты работой над новыми проектами, официальной информации о разрыве пары пока нет.
30 октября, 19:41
Джонни Депп впервые за шесть лет снимется в голливудском фильме
30 октября, 19:38

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