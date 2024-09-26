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Певец

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2024
Помешала занятость. Певец SHAMAN развелся со второй женой Еленой Мартыновой
26 сентября, 13:29
Еще один сюрприз. На Дне города для омичей выступит звезда сериала «Универ»
17 июля, 02:47
Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024
30 июня, 05:34
На омском фестивале «Химия движения» выступит победитель «Танцев» Антон Пануфник
17 мая, 13:50
Полгода ожидания. Стала известна новая дата концерта певицы Zivert в Омске
7 марта, 03:55
В омском парке «Вокруг света» состоится автограф-сессия Егора Шипа
20 февраля, 07:38
Егор Летов — биография, песни и причина смерти лидера «Гражданской обороны»
19 февраля, 02:05
2023
Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Отечественный исполнитель расписался на афише цирка.
17 июля 2023, 06:07
Омич против Егора Крида. На певца пожаловались в УФАС, заподозрив его в рекламе
6 июля 2023, 05:47

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