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В Омской области во время рыбалки от утопления умер 54-летний тарчанин

Запутался в рыболовной сети. В Омской области во время рыбалки умер 54-летний мужчина

15 мая 2024, 11:49
Фото: СУ СКР по Омской области

В Омской области во время рыбалки от утопления умер 54-летний тарчанин

По предварительной информации, лодка рыбака перевернулась, он не смог выбраться из рыболовной сети, смерть мужчины наступила от утопления.

Региональный следственный комитет проводит проверку по факту смерти 54-летнего рыбака в Тарском районе. Тело мужчины обнаружили вчера, 14 мая, в воде на Петровском озере.

Около водоема обнаружили перевернутую резиновую лодку, рядом с ней лежало тело мужчины. По предварительной информации, рыбак ушел проверять сети, его ноги запутались в них, смерть наступила от утопления.

Сейчас правоохранители выясняют все детали несчастного случая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

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