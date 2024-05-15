Запутался в рыболовной сети. В Омской области во время рыбалки умер 54-летний мужчина

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Региональный следственный комитет проводит проверку по факту смерти 54-летнего рыбака в Тарском районе. Тело мужчины обнаружили вчера, 14 мая, в воде на Петровском озере.
Около водоема обнаружили перевернутую резиновую лодку, рядом с ней лежало тело мужчины. По предварительной информации, рыбак ушел проверять сети, его ноги запутались в них, смерть наступила от утопления.
Сейчас правоохранители выясняют все детали несчастного случая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.