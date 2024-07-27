Сносить? Реставрировать? Сдавать? Что происходит в Омске с памятниками архитектуры

Предложение сдавать памятники в аренду с дальнейшей реконструкцией наиболее логичное. Однако за тем же Волочаевским пивзаводом арендатор не следит, а лишь сдает помещения в субаренду. Согласно открытым источникам, в основном здании находятся три субарендатора, еще шесть — во флигеле. Получается, что «Омский патриотический союз» исправно получает деньги от арендаторов, но в реставрацию здания средства не вкладывает.