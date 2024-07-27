gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Памятник архитектуры местного значения на улице Пушкина

Сносить? Реставрировать? Сдавать? Что происходит в Омске с памятниками архитектуры

27 июля 2024, 04:04
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Памятник архитектуры местного значения на улице Пушкина
Город55 выяснил, как в Омске обстоят дела с памятниками архитектуры, кто за ними следит и что будет, если передать их бизнесу.

На минувшей неделе в Омске обрушилась стена памятника архитектуры — Волочаевского пивзавода. Кирпичная кладка посыпалась рядом с остановкой общественного транспорта. К счастью, никто не пострадал. Корреспондент Города55 Евгений Игишев выяснил, как в Омске обстоят дела с памятниками архитектуры, кто за ними следит (и следит ли) и что будет, если передать их бизнесу.

Волочаевский пивзавод

Здание Волочаевского пивзавода находится в аренде у «Омского патриотического союза». Организацию обязали по суду отреставрировать памятник архитектуры, однако этого до сих пор не произошло.

Омский историк и краевед Игорь Коновалов считает, что зданию необходима срочная реконструкция, иначе оно продолжит разрушаться. Особое опасение вызывает заводская труба: с нее уже сыплются кирпичи на парковку. Омичи при этом продолжают оставлять свои автомобили под осыпающейся конструкцией.

«Труба бесхозная. Она вряд ли обретет владельца, потому что она никакой функции выполнять не может. С инженерной и архитектурной точки зрения это уникальное сооружение. Здесь кольцевая кладка, которая сужается, и нужно было выдерживать размер. Каждый ряд отступает на несколько миллиметров. Мастерство каменщиков высочайшее», — рассказал Игорь Коновалов.
Состояние заводской трубы вызывает опасения Состояние заводской трубы вызывает опасения
С трубы на стоянку падают кирпичи, поэтому здесь установили защитную сеткуС трубы на стоянку падают кирпичи, поэтому здесь установили защитную сетку
Основание конструкции постепенно разрушаетсяОснование конструкции постепенно разрушается
Состояние заводской трубы вызывает опасения
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Минкульт потребовал от арендатора принять меры, чтобы сохранить памятник. В очередной раз. Напомним, решение суда от августа прошлого года обязало «Омский патриотический союз» до мая 2026 года провести реставрацию. Остается надеяться, что здание окончательно не рухнет к этому времени.

Памятники и бизнес

В начале июля в омском Горсовете обсуждали вопрос об использовании объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Речь в том числе шла о расселенных домах, признанных памятниками, у которых остается статус жилого помещения. Парламентарии говорят, что поменять статус проблематично.

«Памятниками, которые признаны Минкультом, находящимися в неудовлетворительном состоянии, мы можем распорядиться двумя способами: либо за счет бюджета его восстановить, чего мы сегодня себе позволить просто не можем, либо сдать его коммерсанту в аренду. Кроме того, некоторые памятники до сих пор находятся в статусе жилых помещений, — рассказал парламентарий Алексей Провозин. — Когда-то это был многоквартирный дом, потом он был признан аварийным, граждане съехали, но он до сих пор считается жилым, а перевести его из жилого в нежилое невозможно, потому что таково федеральное законодательство.

Депутаты собираются выйти с инициативой на федеральный уровень. Памятников архитектуры в Омской области больше трехсот. Они бывают федерального, регионального и муниципального значения. Физически здание при этом может принадлежать кому угодно — городу, области, ведомству, частному лицу и т. д. Часть зданий находится в плачевном состоянии.

Без реконструкции здания со временем разрушаютсяБез реконструкции здания со временем разрушаются
Без реконструкции здания со временем разрушаютсяБез реконструкции здания со временем разрушаются
Без реконструкции здания со временем разрушаются
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Реставрация

В областном минкульте сообщили, что в 2024 году в Омске отреставрируют четыре памятника архитектуры регионального значения: «Здание бывшего городского 4-классного начального училища» на улице Куйбышева, «Ансамбль центральной электрической станции» на улице Некрасова, Особняк 1914 года постройки на Красногвардейской и «Доходный дом Соломона Кадыша» на Думской. Последним, к слову, занимается компания «Сибирская Скифия». Ремонт фасада начался только после судебных тяжб между минкультом и владельцами здания.

Доходный дом Соломона КадышаДоходный дом Соломона Кадыша
Особняк 1914 года постройки на КрасногвардейскойОсобняк 1914 года постройки на Красногвардейской
Здание бывшего городского 4-классного начального училищаЗдание бывшего городского 4-классного начального училища
Ансамбль центральной электрической станции 1915–1916 годов постройкиАнсамбль центральной электрической станции 1915–1916 годов постройки
Доходный дом Соломона Кадыша
Фото: Евгений Игишев

Отметим, что памятники архитектуры — это не только особняки и деревянные покосившиеся избушки, но и, например, 4-этажка на улице Ленина, 8 («Дом жилой для специалистов 1935 года постройки»). Дом с эркером стоит в тени деревьев Театрального сквера. Когда-то в нем жил народный художник и почетный гражданин Омска Алексей Либеров. Сейчас в подъезде идет ремонт, а цена квартир достигает 10 млн рублей.

Дом жилой для специалистов 1935 года постройкиДом жилой для специалистов 1935 года постройки
Дом жилой для специалистов 1935 года постройкиДом жилой для специалистов 1935 года постройки
Дом жилой для специалистов 1935 года постройкиДом жилой для специалистов 1935 года постройки
Дом жилой для специалистов 1935 года постройки
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Памятник-музей

В департаменте культуры Городу55 сообщили, что в их ведении находится памятник архитектуры регионального значения «Дом, где в 1918 году размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов». Он расположен на улице Театральной, во дворах рядом с улицей Чокана Валиханова.

Дом на улице ТеатральнойДом на улице Театральной
Дом на улице ТеатральнойДом на улице Театральной
Дом на улице Театральной
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Дом украшен резными колоннами-балясинами, пилястрами, лепниной, скульптурой и живописью на фасадах. Архитектор прибегал к смелым для того времени решениям: например, окна на фасаде закрывались не ставнями, а гибкими металлическими шторами. Дом принадлежал купчихе Кузьминой.

Фасад укпашен резьбойФасад укпашен резьбой
Фасад укпашен резьбой
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Долгое время здесь находилась станция скорой медпомощи, а затем — Музей городского быта, филиал Городского музея «Искусство Омска». Особняк планируют привести в порядок.

«В настоящее время между администрацией города Омска и ООО „Торговый Пассаж“ подписано соглашение о проведении ремонтно-реставрационных работ вышеуказанного объекта. Работы будут выполнены до конца 2026 года», — рассказали в департаменте культуры.
Со двора видно, что памятник архитектуры нуждается в реставрацииСо двора видно, что памятник архитектуры нуждается в реставрации
Со двора видно, что памятник архитектуры нуждается в реставрации
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

 

Председатель Омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин считает, что вопросы, касающиеся памятников, депутатам необходимо обсуждать со специалистами — историками и реставраторами.

«Если обсуждать омские памятники, то надо понимать, в чем их уникальность, почему их надо сохранять. Предприниматели берут эти помещения и здания не для того, чтобы их поддерживать и реставрировать. Большая часть памятников имеют статус жилого дома. Такой памятник нельзя сдавать в аренду, особенно если он попал под расселение. В этом и загвоздка», — рассказал председатель ВООПИиК.

Справка. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) — это добровольная самоуправляемая общественная организация, которая занимается проблемами изучения и сохранения исторических памятников.

Среди предпринимателей мало желающих брать для бизнеса такую обузу, как разваливающийся памятник архитектуры. Никита Шалмин рассказал, что есть решение, которое бы устроило все стороны.

«Мы предлагали другой механизм. Эти здания пускать в концессию лицензированной фирме. Компания могла бы взять это здание, отреставрировать, после чего оно бы приобрело коммерческую стоимость. И тогда здание можно продавать совместно с фирмой-реставратором. Это будет выгодно всем. Город получит отреставрированный объект, а предпринимателю, который будет покупать или арендовать здание, не нужно будет заниматься реставрацией. Зачем ему это? Ему нужно свой работой заниматься», — поделился Шалмин.
Волочаевский пивзаводВолочаевский пивзавод
Волочаевский пивзавод
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В заключение

Вернемся к обрушению стены Волочаевского пивзавода. Омичи высказали свои мнения по поводу посыпавшейся кладки памятника. Вот некоторые из них:

«На мой взгляд, одно из самых красивых кирпичных зданий города! До слез больно смотреть, как рушится! Столько лет ничего не делают, потом скажут, что восстановлению не подлежит. Конечно, кусок земли в центре кому-то нужнее», — прокомментировала Алла Сокольникова.
«Был бы это памятник архитектуры, то он бы не стоял без окон и поросший мхом и кустами. А так просто место занимает», — считает Кирилл Валеев.
«Красивейшее здание нашего города. Загадочный образец ушедшей эпохи. Сохраним его — он станет изюминкой города, местом притяжения омичей и туристов. Таких зданий в мире становится все меньше и меньше», — поделилась Антонина Шулындина.
«Зачем развалюху реставрировать? Снести и построить современное здание или дом», — придерживается мнения Александра Гаськова.

Предложение сдавать памятники в аренду с дальнейшей реконструкцией наиболее логичное. Однако за тем же Волочаевским пивзаводом арендатор не следит, а лишь сдает помещения в субаренду. Согласно открытым источникам, в основном здании находятся три субарендатора, еще шесть — во флигеле. Получается, что «Омский патриотический союз» исправно получает деньги от арендаторов, но в реставрацию здания средства не вкладывает.

В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Культура#Омск#Аренда#Исторические здания#Градостроительство#Застройка#Минкульт#Реставрация#Памятники архитектуры
Подпишитесь
Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы
Вчера, 08:29
Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
Вчера, 01:55
«Птичка» за 23 млн. В Омске продают американский вертолет с бабочками на хвосте
Сегодня, 02:33
В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост
Вчера, 02:41
Скоро затопит. До начала следующей недели в Омской области будут идти дожди
Вчера, 13:02