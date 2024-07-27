Сносить? Реставрировать? Сдавать? Что происходит в Омске с памятниками архитектуры

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
На минувшей неделе в Омске обрушилась стена памятника архитектуры — Волочаевского пивзавода. Кирпичная кладка посыпалась рядом с остановкой общественного транспорта. К счастью, никто не пострадал. Корреспондент Города55 Евгений Игишев выяснил, как в Омске обстоят дела с памятниками архитектуры, кто за ними следит (и следит ли) и что будет, если передать их бизнесу.
Здание Волочаевского пивзавода находится в аренде у «Омского патриотического союза». Организацию обязали по суду отреставрировать памятник архитектуры, однако этого до сих пор не произошло.
Омский историк и краевед Игорь Коновалов считает, что зданию необходима срочная реконструкция, иначе оно продолжит разрушаться. Особое опасение вызывает заводская труба: с нее уже сыплются кирпичи на парковку. Омичи при этом продолжают оставлять свои автомобили под осыпающейся конструкцией.
«Труба бесхозная. Она вряд ли обретет владельца, потому что она никакой функции выполнять не может. С инженерной и архитектурной точки зрения это уникальное сооружение. Здесь кольцевая кладка, которая сужается, и нужно было выдерживать размер. Каждый ряд отступает на несколько миллиметров. Мастерство каменщиков высочайшее», — рассказал Игорь Коновалов.
Минкульт потребовал от арендатора принять меры, чтобы сохранить памятник. В очередной раз. Напомним, решение суда от августа прошлого года обязало «Омский патриотический союз» до мая 2026 года провести реставрацию. Остается надеяться, что здание окончательно не рухнет к этому времени.
В начале июля в омском Горсовете обсуждали вопрос об использовании объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Речь в том числе шла о расселенных домах, признанных памятниками, у которых остается статус жилого помещения. Парламентарии говорят, что поменять статус проблематично.
«Памятниками, которые признаны Минкультом, находящимися в неудовлетворительном состоянии, мы можем распорядиться двумя способами: либо за счет бюджета его восстановить, чего мы сегодня себе позволить просто не можем, либо сдать его коммерсанту в аренду. Кроме того, некоторые памятники до сих пор находятся в статусе жилых помещений, — рассказал парламентарий Алексей Провозин. — Когда-то это был многоквартирный дом, потом он был признан аварийным, граждане съехали, но он до сих пор считается жилым, а перевести его из жилого в нежилое невозможно, потому что таково федеральное законодательство.
Депутаты собираются выйти с инициативой на федеральный уровень. Памятников архитектуры в Омской области больше трехсот. Они бывают федерального, регионального и муниципального значения. Физически здание при этом может принадлежать кому угодно — городу, области, ведомству, частному лицу и т. д. Часть зданий находится в плачевном состоянии.
В областном минкульте сообщили, что в 2024 году в Омске отреставрируют четыре памятника архитектуры регионального значения: «Здание бывшего городского 4-классного начального училища» на улице Куйбышева, «Ансамбль центральной электрической станции» на улице Некрасова, Особняк 1914 года постройки на Красногвардейской и «Доходный дом Соломона Кадыша» на Думской. Последним, к слову, занимается компания «Сибирская Скифия». Ремонт фасада начался только после судебных тяжб между минкультом и владельцами здания.
Отметим, что памятники архитектуры — это не только особняки и деревянные покосившиеся избушки, но и, например, 4-этажка на улице Ленина, 8 («Дом жилой для специалистов 1935 года постройки»). Дом с эркером стоит в тени деревьев Театрального сквера. Когда-то в нем жил народный художник и почетный гражданин Омска Алексей Либеров. Сейчас в подъезде идет ремонт, а цена квартир достигает 10 млн рублей.
В департаменте культуры Городу55 сообщили, что в их ведении находится памятник архитектуры регионального значения «Дом, где в 1918 году размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов». Он расположен на улице Театральной, во дворах рядом с улицей Чокана Валиханова.
Дом украшен резными колоннами-балясинами, пилястрами, лепниной, скульптурой и живописью на фасадах. Архитектор прибегал к смелым для того времени решениям: например, окна на фасаде закрывались не ставнями, а гибкими металлическими шторами. Дом принадлежал купчихе Кузьминой.
Долгое время здесь находилась станция скорой медпомощи, а затем — Музей городского быта, филиал Городского музея «Искусство Омска». Особняк планируют привести в порядок.
«В настоящее время между администрацией города Омска и ООО „Торговый Пассаж“ подписано соглашение о проведении ремонтно-реставрационных работ вышеуказанного объекта. Работы будут выполнены до конца 2026 года», — рассказали в департаменте культуры.
Председатель Омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин считает, что вопросы, касающиеся памятников, депутатам необходимо обсуждать со специалистами — историками и реставраторами.
«Если обсуждать омские памятники, то надо понимать, в чем их уникальность, почему их надо сохранять. Предприниматели берут эти помещения и здания не для того, чтобы их поддерживать и реставрировать. Большая часть памятников имеют статус жилого дома. Такой памятник нельзя сдавать в аренду, особенно если он попал под расселение. В этом и загвоздка», — рассказал председатель ВООПИиК.
Справка. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) — это добровольная самоуправляемая общественная организация, которая занимается проблемами изучения и сохранения исторических памятников.
Среди предпринимателей мало желающих брать для бизнеса такую обузу, как разваливающийся памятник архитектуры. Никита Шалмин рассказал, что есть решение, которое бы устроило все стороны.
«Мы предлагали другой механизм. Эти здания пускать в концессию лицензированной фирме. Компания могла бы взять это здание, отреставрировать, после чего оно бы приобрело коммерческую стоимость. И тогда здание можно продавать совместно с фирмой-реставратором. Это будет выгодно всем. Город получит отреставрированный объект, а предпринимателю, который будет покупать или арендовать здание, не нужно будет заниматься реставрацией. Зачем ему это? Ему нужно свой работой заниматься», — поделился Шалмин.
Вернемся к обрушению стены Волочаевского пивзавода. Омичи высказали свои мнения по поводу посыпавшейся кладки памятника. Вот некоторые из них:
«На мой взгляд, одно из самых красивых кирпичных зданий города! До слез больно смотреть, как рушится! Столько лет ничего не делают, потом скажут, что восстановлению не подлежит. Конечно, кусок земли в центре кому-то нужнее», — прокомментировала Алла Сокольникова.
«Был бы это памятник архитектуры, то он бы не стоял без окон и поросший мхом и кустами. А так просто место занимает», — считает Кирилл Валеев.
«Красивейшее здание нашего города. Загадочный образец ушедшей эпохи. Сохраним его — он станет изюминкой города, местом притяжения омичей и туристов. Таких зданий в мире становится все меньше и меньше», — поделилась Антонина Шулындина.
«Зачем развалюху реставрировать? Снести и построить современное здание или дом», — придерживается мнения Александра Гаськова.
Предложение сдавать памятники в аренду с дальнейшей реконструкцией наиболее логичное. Однако за тем же Волочаевским пивзаводом арендатор не следит, а лишь сдает помещения в субаренду. Согласно открытым источникам, в основном здании находятся три субарендатора, еще шесть — во флигеле. Получается, что «Омский патриотический союз» исправно получает деньги от арендаторов, но в реставрацию здания средства не вкладывает.