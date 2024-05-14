Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

Руководить администрацией президента России снова будет Антон Вайно. Его первыми заместителями стали Алексей Громов, Сергей Кириенко, а заместителями — Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин (ранее был помощником президента), Владимир Островенко. Пост пресс-секретаря президента (по совместительству замруководителя администрации президента) за собой сохранил Дмитрий Песков.