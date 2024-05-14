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Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

14 мая 2024, 08:30
Фото: 1MI
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Экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в частности получил пост помощника президента.

Сегодня, 14 мая, Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.

Руководить администрацией президента России снова будет Антон Вайно. Его первыми заместителями стали Алексей Громов, Сергей Кириенко, а заместителями — Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин (ранее был помощником президента), Владимир Островенко. Пост пресс-секретаря президента (по совместительству замруководителя администрации президента) за собой сохранил Дмитрий Песков.

Своим помощником Путин назначил Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев тоже стал помощником президента.

Аналогичные должности также занимают:

  • Владимир Мединский;
  • Дмитрий Миронов;
  • Юрий Ушаков;
  • Андрей Фурсенко;
  • Руслан Эдельгериев;
  • Лариса Брычева (начальник Государственно-правового управления президента);
  • Дмитрий Калимулин (начальником референтуры президента);
  • Дмитрий Шальков (начальник Контрольного управления президента).

Помимо этого, президент переназначил прежних полпредов в федеральных округах. Полный список назначений приведен на сайте Кремля.

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