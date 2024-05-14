Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Сегодня, 14 мая, Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.
Руководить администрацией президента России снова будет Антон Вайно. Его первыми заместителями стали Алексей Громов, Сергей Кириенко, а заместителями — Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин (ранее был помощником президента), Владимир Островенко. Пост пресс-секретаря президента (по совместительству замруководителя администрации президента) за собой сохранил Дмитрий Песков.
Своим помощником Путин назначил Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев тоже стал помощником президента.
Аналогичные должности также занимают:
Помимо этого, президент переназначил прежних полпредов в федеральных округах. Полный список назначений приведен на сайте Кремля.