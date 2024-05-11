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Владимир Путин утвердил Мишустина председателем правительства

Владимир Путин утвердил Мишустина председателем правительства

11 мая 2024, 03:47
Фото: kremlin.ru
Перед этим за кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали в Госдуме.

Президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина в должности председательства правительства. Соответствующий указ глава государства подписал накануне, 10 мая.

Ранее за кандидату Мишустина проголосовали в Госдуме. Из пяти фракция воздержались депутаты КПРФ. Против никто не высказался. Вот, что о кандидате рассказал депутат от Омской области Олег Смолин.

«Почему мы не поддержали кандидатуру премьера? Кое-какие успехи у правительства есть, но для человека труда они слабо ощутимы. Невозможно прожить на минимальную зарплату, пенсии не растут обещанными темпами, нет индексации пенсий работающим, значительный рост инфляции, который превышает рост зарплат», — сообщил парламентарий у себя на странице ВКонтакте.

В течение недели премьер должен предложить новый состав кабинета министров.

Михаил Мишустин был назначен премьер-министром по предложению Владимира Путина в январе 2020 года после отставки предыдущего премьера Дмитрия Медведева. Ранее он руководил Федеральной налоговой службой.

Госдума РФ удтвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра
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#Евгений Игишев#Политика#Пенсии#Омская область#Индексация пенсий#Владимир Путин#Зарплата#Минимальная зарплата#КПРФ#Инфляция#Госдума#Кабинет министров#Правительство#Олег Смолин#Михаил Мишустин
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