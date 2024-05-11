Владимир Путин утвердил Мишустина председателем правительства

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина в должности председательства правительства. Соответствующий указ глава государства подписал накануне, 10 мая.
Ранее за кандидату Мишустина проголосовали в Госдуме. Из пяти фракция воздержались депутаты КПРФ. Против никто не высказался. Вот, что о кандидате рассказал депутат от Омской области Олег Смолин.
«Почему мы не поддержали кандидатуру премьера? Кое-какие успехи у правительства есть, но для человека труда они слабо ощутимы. Невозможно прожить на минимальную зарплату, пенсии не растут обещанными темпами, нет индексации пенсий работающим, значительный рост инфляции, который превышает рост зарплат», — сообщил парламентарий у себя на странице ВКонтакте.
В течение недели премьер должен предложить новый состав кабинета министров.
Михаил Мишустин был назначен премьер-министром по предложению Владимира Путина в январе 2020 года после отставки предыдущего премьера Дмитрия Медведева. Ранее он руководил Федеральной налоговой службой.